A Netflix divulgou o primeiro trailer de "Os 7 de Chicago", uma grande aposta da plataforma para a corrida aos Óscares.

O elenco não deixa dúvidas quanto às ambições, com nomes como Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Michael Keaton, Yahya Abdul-Mateen II, Frank Langella e Jeremy Strong.

A história do filme é verídica: o mediático julgamento de um grupo de sete pessoas acusadas pelo governos dos EUA de conspiração, incitamento ao tumulto e outras acusações relacionadas com a Guerra do Vietname e protestos contraculturais em Chicago durante a Convenção Nacional do Partido Democrata de 1968.

O caso esteve no centro de um debate na sociedade norte-americana (e que se prolonga até aos dias de hoje) sobre os limites do direito de protesto e do uso de força policial para conter manifestações pacíficas.

Como realizador e argumentista do drama político está Aaron Sorkin, prestigiado argumentista de "Uma Questão de Honra" e "Moneyball - Jogada de Risco", criador da série "Os Homens do Presidente" e vencedor do Óscar com "A Rede Social".

A Netflix disponibiliza "Os 7 de Chicago" a partir de 16 de outubro.

VEJA O TRAILER.