Pelo meio, também entrou Jason Reitman, filho de Ivan e também realizador, que está ocupado com a montagem de "Caça-Fantasmas: O Legado", que, adiado por causa da pandemia, deverá estrear nos cinemas em março de 2021.

O episódio contou ainda com atores que tiveram papéis mais pequenos, como William Atherton (Walter Peck) e Michael Ensign (o gerente do hotel Sedgewick).

Juntaram-se mais tarde o super-fã Kumail Nanjiani, que interrogou as estrelas sobre quem disse algumas das frases memoráveis (ou nem tanto, muita falta de memória) e o artista Ray Parker Jr., que escreveu e interpretou a icónica canção (a tal onde se ouve ""Who you gonna call?").

VEJA O EPISÓDIO.