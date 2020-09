Uma nova versão de "O Padrinho: Parte III", um tardio e muito criticado final da saga após dois dos filmes mais importantes da história, será lançada nos cinemas em dezembro, informou o estúdio Paramount esta quinta-feira (3).

O filme que encerra a ascensão e queda da família do crime Corleone foi relativamente mal recebido em 1990, mas a nova edição refletirá "a visão original do final" de Francis Ford Coppola e do argumentista Mario Puzo.

"Para esta versão do final, criei um novo começo e fim, e reorganizei algumas cenas, planos e entradas de música", disse o lendário cineasta de 81 anos em comunicado.

"Com essas mudanças, e com imagem e som restaurados, acho que é uma conclusão mais apropriada para 'O Padrinho' [1972] e 'O Padrinho: Parte II' [1974]".