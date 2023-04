Foi revelado o primeiro trailer de "Os Jogos da Fome: A Balada dos Pássaros e das Serpentes".

Com direito ao regresso da voz de Donald Sutherland como Coriolanus Snow a recordar que "são aqueles que mais amamos que nos destroem", estas são as primeiras imagens em quase uma década da saga criada pelos livros de Suzanne Collins e popularizada pelos filmes com Jennifer Lawrence.

Segundo a sinopse oficial, a nova história decorre 64 anos, durante a décima edição dos jogos, acompanhando a juventude Coriolanus Snow (Tom Blyth), "que é a última esperança para a sua linhagem decadente, a outrora orgulhosa família Snow, que caiu em desgraça num Capitólio do pós-guerra. Com a sua subsistência ameaçada, Snow é relutantemente designado para ser o mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler, revelação de "West Side Story"), uma jovem do empobrecido Distrito 12. Mas após o charme de Lucy Gray cativar o público de Panem, Snow vê uma oportunidade de mudar os seus destinos. Com tudo pelo qual trabalhou em jogo, Snow une-se a Lucy Gray para virar as probabilidades a seu favor. Lutando contra os seus instintos para o bem e para o mal, Snow inicia uma corrida contra o tempo para sobreviver e revelar se ele acabará por se tornar um pássaro ou uma serpente".

As imagens também revelam a vencedora do Óscar Viola Davis como a vilã Volumnia Gaul, a calculista líder da décima edição dos jogos, e Peter Dinklage como Casca Highbottom, o reitor da Universidade e criador involuntário da ideia dos Jogos da Fome.

Ainda com Hunter Schafer e Jason Schwartzman, o filme é realizado por Francis Lawrence, que se ocupa da mesma função que desempenhou em três dos quatro títulos com Jennifer Lawrence.

Atualmente sem confirmação oficial da data portuguesa, a estreia nos cinemas está anunciada para a 17 de novembro.

TRAILER ORIGINAL.