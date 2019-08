Óscar Jaenada é a mais recente confirmação para a edição de 2019 da Comic Con Portugal, que se realiza nos dias 12, 13, 14 e 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras. O ator será um dos vilões de "Rambo: A Última Batalha".

O ator espanhol, que vai vestir a pele de Victor Martinez, vai marcar presença no evento no dia 14 de setembro, num painel dedicado ao filme. Joaquim de Almeida também irá juntar-se ao painel.

Antes de "Rambo: A Última Batalha", Óscar Jaenada participou em filmes como "Piratas das Caraíbas por Estranhas Marés", "Águas Perigosas" e "The Losers".

"Rambo: A Última Batalha" será lançado nos cinemas portugueses a 26 de setembro. Sylvester Stallone, aos 73 anos, volta a interpretar uma personagem que não consegue fugir à guerra mesmo em tempo de paz: reencontramos o veterano John Rambo a trabalhar num rancho até ao momento em que a filha de um dos seus amigos é raptada e ele atravessa a fronteira com o México para a resgatar, rapidamente entrando em confronto com um dos cartéis de droga mais violentos do país.

O argumento foi escrito por Matthew Cirulnik e pelo próprio Stallone, e a realização desta vez pertence a Adrian Grunberg, que assinou o filme de ação “Apanha-me esse Gringo”.