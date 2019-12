Na lista estão outros dois filmes também revelados em Cannes: "Les Misérables", de Ladj Ly (França), e "Atlantics", de Mati Diop (Senegal).

Também esperadas eram as presenças de "Those Who Remained/Akik maradtak", de Barnabas Toth (Hungria) e "Beanpole", de Kantemir Balagov (Rússia).

Os outros quatro títulos são "Corpus Christi", de Jan Komasa (Polónia), "The Painted Bird", de Vaclav Marhoul (República Chega), "Truth And Justice, de Tanel Toom (Estónia) e Honeyland, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Macedónia do Norte).

As nomeações finais para todas as categorias da próxima edição dos Óscares serão anunciadas no dia 13 de janeiro de 2020, enquanto a cerimónia de entrega decorrerá a 9 de fevereiro, no Hollywood Dolby Theatre, em Los Angeles.