Após protestos da Ucrânia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai reeditar o versão resumida da cerimónia dos Óscares de domingo para reintegrar a vitória de "20 Dias Em Mariupol" na categoria de Melhor Documentário.

Tradicionalmente, a cerimónia, que este ano, com intervalos, teve quase três horas e meia, é editada numa versão de 90 minutos que inclui entre 12 e 15 das 23 categorias que é enviada para uma única transmissão em diferido a nível internacional nos canais com os direitos do direto da grande noite de Hollywood.

A RTP1 prevê exibir o resumo legendado à meia-noite de sábado para domingo.

Segundo o Deadline, o canal público ucraniano Suspilne TV protestou após descobrir que o resumo original deixava de fora a primeira vitória de um filme ucraniano nos Óscares e o comovente discurso do seu realizador Mstyslav Chernov.

A cerimónia foi transmitida em direto a partir da uma hora manhã de segunda-feira no país, o que limitou a sua audiência. O canal tencionava mostrar a versão de 90 minutos em horário nobre no mesmo dia, mas entrou em contacto com a Disney após descobrir o corte da categoria.

“A nossa equipa ficou chocada e profundamente dececionada quando não vimos a categoria de Melhor Documentário na versão internacional, onde '20 Dias em Mariupol' foi justamente premiado. O poderoso discurso de Mstyslav Chernov enfatizou a unidade entre a Ucrânia e o mundo, o que torna ainda mais dececionante ver este momento cheio de verdade e poder excluído da versão distribuída aos canais globais", destacou Lukian Halkin, produtor executivo do canal TV Suspilne Kultura.

Contactado pelo Deadline, este responsável reforçou a preocupação, tanto mais que o resumo do ano passado incluía a categoria, que teve como vencedor "Navalny", o filme sobre o líder da oposição russa, com um discurso político da sua esposa, Yulia Navalnaya.

E recordou: "'20 Dias em Mariupol' não é apenas um documentário excecional, é um testemunho único sobre os crimes russos, e toda a equipa literalmente arriscou as suas vidas para filmá-lo. É por isso que parece extremamente importante ter este acontecimento histórico e o discurso histórico de Mstyslav Chernov em todas as versões".

Segundo o Deadline, a Academia concordpu com esta posição e todos os canais internacionais vão receber uma versão atualizada do resumo e não apenas a ucraniana Suspilne TV.

Segundo fontes da publicação, não houve qualquer motivação política no corte: a Academia, com a cooperação dos produtores da cerimónia, é que decidiu quais as categorias que ficam de fora e esse processo decorreu após o anúncio das nomeações, a 23 de janeiro, mas antes da cerimónia a 10 de março.

20 Days in Mariupol: Mstyslav Chernov a discursar

Com estreia portuguesa no canal TVCine Edition no dia 5 de abril, às 22h00, "20 Dias em Mariupol" retrata uma equipa de jornalistas presa na cidade cercada de Mariupol após a invasão da Rússia que luta para continuar o seu trabalho de documentar as atrocidades da guerra.

"Sou o único realizador aqui que gostaria de nunca ter feito este filme", disse Mstyslav Chernov ao receber o Óscar, afirmando que preferia que a Rússia nunca tivesse invadido a Ucrânia e ocupado as suas cidades, e que nunca tivesse feito reféns civis e militares.

"Mas não posso alterar a História nem o passado", prosseguiu. "Todos juntos, porém, podemos fazer com que a História tome o rumo devido e que a verdade perdure".

O jornalista e realizador apelou ainda a que os habitantes de Mariupol jamais sejam esquecidos. E concluiu: "O cinema cria memória e a memória faz a História".

VEJA O DISCURSO.