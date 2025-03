Com cinco estatuetas em seis nomeações, "Anora" foi o grande vencedor da noite dos Óscares.

Melhor Filme, Realização, Argumento Original e Montagem, foram todos para Sean Baker, que igualou o recorde de uma única pessoa a ganhar quatro estatuetas numa noite, como só Walt Disney fez em 1954 (e por quatro filmes diferentes).

A única categoria que escapou foi Yura Borisov como Ator Secundário: o quinto Óscar foi o de Mikey Madison como Melhor Atriz, derrotando a grande favorita Demi Moore ("A Substância").

Aos 25 anos, nasceu uma estrela: em 2022 era conhecida uma das atrizes da saga "Gritos", por um papel secundário em "Era Uma Vez em Hollywood" e pela série "Better Things".

Apesar de Fernanda Montenegro também não ter ganho Melhor Atriz, esta foi uma noite histórica para o cinema brasileiro: após quatro nomeações na categoria para o Brasil, "Ainda Estou Aqui" ganhou o Óscar de Melhor Internacional.

Talvez não fosse o que os produtores da cerimónia esperavam quando convidaram a espanhola Penélope Cruz para apresentar, mas "Emília Pérez" perdeu nessa categoria e em mais 10: das 13 nomeações (um recorde para um filme não falado em inglês), ficou-se pelas estatuetas de Melhor Atriz Secundária para Zoë Saldaña e Melhor Canção com "El Mal", em que um do premiados foi o realizador foi Jacques Audiard.

Para "O Brutalista", houve três Óscares em dez nomeações, que cumpriram as previsões: Melhor Ator para Adrien Brody, Banda Sonora e Fotografia.

"Conclave", visto nas últimas duas semanas como a mais forte ameaça a "Anora", ficou apenas por uma vitória, a esperada como Melhor Argumento Adaptado.

Como foi a cerimónia

A 97.ª cerimónia arrancou com uma homenagem a Los Angeles, afetada pelos incêndios que mataram 29 pessoas e destruíram mais de 14 mil edifícios, com cenas de filmes com a cidade como uma personagem, a terminar num "We Love LA".

Seguiu-se um dos momentos que tinham sido 'soprados' à imprensa com semanas de antecedência, a atuação de Ariana Grande e Cynthia Erivo : a primeira começou com 'Over The Rainbow', de "O Feiticeiro de Oz", com a segunda a continuar com 'Home', de “O Feiticeiro” (1978(, antes de juntarem forças para 'Defying Gravity', o tema da parte final de "Wicked".

O comediante Conan O'Brien surpreendeu com a sua 'entrada': a sair do 'interior' de Demi Moore em "A Substância" e a sua rábula jogou com os principais nomeados e foi elegante na forma como lidou com o escândalo da protagonista de "Emília Pérez", reconhecendo a sua presença na audiência após as suas mensagens antigas nas redes sociais sobre vários temas sociais e políticos e até a cerimónia dos Óscares de 2021.

"'Anora' usa a palavra 'F' 479 vezes. Três mais do que o recorde estabelecido pelo publicista da Karla Sofía Gascón", disse o anfitrião antes de simular o choque do 'publicista' com as mensagens.

E rematou: "A Karla Sofía Gascón está aqui esta noite e, Karla, se quiseres mandar mensagens sobre os Óscares, lembra-te que o meu nome é Jimmy Kimmel".

Numa intervenção que lembrou os incêndios que afetaram Los Angeles e as "divisões políticas" da atualidade, Conan O'Brien também lembrou a perenidade do cinema e da sua magia, entre 'estrelas' e os artesãos por trás das câmaras que "não são famosos", com a certeza de que os Óscares regressarão no próximo ano. "Eu, não", disse. "Mas os Óscares, sim".

Os prémios

Kieran Culkin conquistou o Óscar de Melhor Ator Secundário por "A Verdadeira Dor”, o primeiro da cerimónia.

O segundo Óscar foi uma surpresa: “Flow - À Deriva”, de Gints Zilbalodis, venceu o Óscar de Melhor Longa-metragem de Animação, o primeiro conquistado por um filme letão, deixando para trás o mais favorito "Robot Selvagem" e ainda produções como “Divertida Mente 2” e “Wallace & Gromit: A Vingança das Aves”.

Gints Zilbalodis iniciou o seu discurso agradecendo aos seus "gatos e cães" e recordando de seguida que esta foi a primeira vez que um filme da Letónia foi nomeado para os Óscares.

“Estamos todos no mesmo barco”, disse Zilbalodis. “Temos de ultrapassar as nossas diferenças e encontrar formas de trabalhar juntos".

“In the Shadow of the Cypress”, dos iranianos Hossein Molayemi e Shirin Sohani, conquistou o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação. Os realizadores dedicaram o prémio aos que se encontram dentro das fronteiras do seu país.

O Óscar de Melhor Guarda-Roupa foi para “Wicked”, um momento histórico aplaudido de pé: Paul Tazewell lembrou que é o primeiro homem negro a conquistar um Óscar nesta categoria (Ruth E. Carter tinha vencido por “Black Panther", em 2017 e 2023).

O Óscar de Melhor Caracterização foi para "A Substância".

Uma cerimónia com alguns momentos políticos

A noite foi feita de muitas apresentações musicais para atrair um público que normalmente não vê os Óscares e sem referências diretas a Trump.

Foi uma das razões para a Academia escolher Conan O'Brien, que não é conhecido pelo humor político, e que incorporou algum do humor físico e surreal pelo qual é reconhecido e apareceu muito mais ao longo da cerimónia do que outros anfitriões recentes. No entanto, foi dele um dos momentos mais 'brutais' da cerimónia, quando recordou que "Anora" estava a ter uma ótima noite, já com dois prémios: "Acho que os americanos estacam entusiasmados por ver alguém finalmente a fazer frente a um russo poderoso".

Sob aplausos de pé, Zoe Saldaña agradeceu a toda a equipa de filmagem e emocionou-se ao falar da família e das suas origens.

“A minha avó veio para este país em 1961. Sou uma filha orgulhosa de pais imigrantes com sonhos, dignidade e mãos trabalhadoras. Sou a primeira americana de origem dominicana a receber um Óscar e sei que não serei a última. O facto de estar a receber um prémio por um papel em que tive a oportunidade de falar e cantar em castelhano, a minha avó, se estivesse aqui, ficaria muito emocionada. Isto é para minha avó.”, disse.

Daryl Hannah foi aplaudida quando disse "Slava ukraini", uma referência muito atual menos de três dias depois do que aconteceu entre Trump e Zelensky na Sala Oval.

O momento mais político acabou por quando o prémio de Melhor Documentário foi para "No Other Land", uma co-produção entre a Palestina e a Noruega de coletivo de quatro ativistas israelitas e palestinianos, que mostram a destruição de Masafer Yatta, na Cisjordânia ocupada, e um ato de resistência criativa na procura de justiça para o conflito.

“Apelamos ao mundo para que tome medidas sérias para pôr fim à injustiça e à limpeza étnica do povo palestiniano”, disse Basel Adra, jornalista e ativista palestiniano.

“Há cerca de dois meses, tornei-me pai e desejo à minha filha que ela não tenha que viver a mesma vida que estou a viver agora. [...] ‘No Other Land’ reflete a dura realidade que enfrentamos há décadas e ainda resistimos.”

Já Yuval Abraham, um jornalista israelita que recebeu ameaças de morte após o final ganhar um prémio no ano passado no Festivalde Berlim, recordou que "fizemos este filme, palestinianos e israelitas, porque juntos as nossas vozes são mais fortes. Vemo-nos uns aos outros, a destruição de Gaza e do seu povo, que deve acabar, os reféns israelitas, brutalmente levados no crime de 7 de Outubro, que devem ser libertados.”

Recordou ainda as vidas “desiguais” que ele e Adra têm: “Vivemos num regime onde sou livre sob a lei civil e Basileia está sob leis militares que destroem a sua vida e ele não pode controlar. Há um caminho diferente, uma solução política sem supremacia étnica, com direitos nacionais para ambos os nossos povos".