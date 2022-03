Will Smith ter continuado no Dolby Theatre após dar uma bofetada a Chris Rock é uma das controvérsias da cerimónia dos Óscares de domingo à noite.

Já a direção da Academia de Cinema e Televisão Britânica diz que teria reagido de uma forma muito diferente se existisse uma situação idêntica na cerimónia dos prémios BAFTA no Royal Albert Hall de Londres.

"Teriam sido retirados da cerimónia. Não estariam no edifício, portanto não lhes seria fisicamente possível receber o seu prémio", indicou Sara Putt, presidente do comité de televisão dos BAFTA, à revista The Hollywood Reporter esta quarta-feira.

"Não toleramos qualquer tipo de violência", acrescentou Emma Baehr, diretora executiva dos BAFTA para os prémios e conteúdos, chamando a atenção para o trabalho que a organização tem feito com o British Film Institute nas diretrizes de assédio moral.

"Simplesmente é uma completa linha vermelha para nós", concluiu Sara Putt.

Segundo a revista Variety, os principais responsáveis da Academia dos Óscares ponderaram retirar Will Smith mas quando se estava a chegar a uma ideia mais substancial sobre a melhor forma de lidar com a situação, já ele estava a subir ao palco para aceitar a sua estatueta de Melhor Ator por "King Richard".

Outra fonte avançou que os produtores não quiseram a situação de ter a segurança a retirar uma amada estrela de cinema do seu lugar, "principalmente com os apoiantes de Smith a destacarem a defesa da sua esposa Jada Pinkett Smith".

Com contornos raciais sensíveis, esta versão foi corroborada no programa "The View na terça-feira por Whoopi Goldberg, vencedora de um Óscar e que faz parte do Conselho de Governadores da Academia: "A razão para não o terem tirado é que teria sido mais uma explicação de 15-20 minutos sobre porque é que estamos a tirar o homem negro cinco segundos antes de irem anunciar se ganhou o Óscar ou não".

O incidente da bofetada continua a ser comentado dentro e fora de Hollywood.

Na segunda-feira à noite, Will Smith partilhou uma mensagem pública com um pedido de desculpa a Chris Rock. Este ainda não reagiu publicamente ao que aconteceu, mas decidiu não apresentar queixa. A Academia dos Óscares anunciou a realização de um inquérito ao que aconteceu, que "irá demorar algumas semanas".