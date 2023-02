A atriz francesa Juliette Binoche, vencedora de um Óscar e dos principais prémios do mundo do cinema, vai receber o Prémio Goya Internacional – anunciou a Academia do Cinema espanhol.

A intérprete, de 58 anos, “uma referência indiscutível do cinema europeu”, vai receber “o Goya Internacional a 11 de fevereiro” na cerimónia de gala dos principais prémios do cinema espanhol, o equivalente ao Óscares, que decorrerá em Sevilha.

O prémio é concedido pelo segundo ano e, na última edição, foi entregue à atriz australiana Cate Blanchett.

Este ano, é atribuído a Binoche pela “sua extraordinária trajetória que a situa como um dos nomes mais admirados e reconhecidos do cinema europeu e internacional”.

Ao longo das suas quatro décadas de carreira, Juliette Binoche participou de dezenas de filmes, como "A Insustentável Leveza do Ser", "Os Amantes da Ponte Nova" e "O Paciente Inglês", pelo qual ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária.

Ela também já foi reconhecida com o César francês (também o equivalente aos "Óscares"), o Bafta britânico e os prémios de representação nos festivais de Cannes, Berlim e Veneza, além do Prémio Donostia do Festival de San Sebastian.

Nascida em Paris, em 1964, trabalhou com realizadores como Jean-Luc Godard, Leo Carax, Louis Malle, Krzysztof Kieslowski, Anthony Minghella e David Cronenberg.