Para quem acompanhou as tendências da temporada até ao fim, o palmarés foi previsível e a cerimónia voltou a passar, e muito, as três horas que estavam planeadas, mesmo com oito prémios entregues antes da emissão televisiva. Mas não será esse o momento de que mais se vai falar quando se fizer a história da 94.ª entrega dos Óscares.

Sim, "CODA - No Ritmo do Coração" fez história nos Óscares ao ganhar Melhor Filme, o primeiro para uma plataforma de streaming, quebrando um tabu na história dos prémios.

Sim, tal como se esperava, "Dune" dominou nas categorias técnicas (seis em dez nomeações), o Melhor Filme Internacional foi "Drive my Car" (Japão), "Encanto" foi a Melhor Longa-Metragem de Animação e "Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)" o Melhor Documentário. E Billie Eilish, com apenas 20 anos, recebeu com o irmão Finneas O'Connell a estatueta de Melhor Canção por "007: Sem tempo Para Morrer".

Jane Campion, também como esperado, recebeu o Óscar de Melhor Realização por "O Poder do Cão" (o segundo consecutivo para uma mulher e o terceiro em 94 anos), que acabou por ser um dos grandes derrotados da noite: foi o único prémio em 12 nomeações.

Nas categorias de interpretação, o mesmo cenário de poucas surpresas: Jessica Chastain acabou mesmo por ser a Melhor Atriz por "Os Olhos de Tammy Faye", não se confirmando o ascendente de Penélope Cruz com "Mães Paralelas", Troy Kotsur recebeu a estatueta de Melhor Ator Secundário por "CODA" - o segundo ator surdo a receber um Óscar, depois de Marlee Matlin em 1987, sua colega neste filme - e Ariana DeBose foi a Melhor Atriz Secundária por "West Side Story".

Mas se o prémio mais previsível da noite era o de Will Smith como o Melhor Ator por "King Richard: Para Lá do Jogo", nada à sua volta correu como estava no "guião" e não vai ser do seu prémio que mais se vai falar, mas sim de ter protagonizado um momento surreal e escandaloso: a sua agressão a Chris Rock em direto foi a primeira na história dos prémios.

Parecia rábula, mas foi a sério: Will Smith enfureceu-se e esbofeteou Chris Rock por causa de piada sobre Jada Pinkett Smith

O momento gelou a sala no Dolby Theatre e deixou os espectadores em casa confusos. Durante a cerimónia, Chris Rock subiu a palco para entregar o Óscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem e, entre várias outras passagens de humor, fez uma piada sobre "mal poder esperar por ver Jada Pinkett Smith fazer 'G.I. Jane 2', já que agora tem o cabelo rapado".

Will Smith começou por rir, mas Jada Pinkett Smith acenou com a cabeça em desaprovação e o ator subiu ao palco, esbofeteou Chris Rock e regressou depois para o seu lugar a vociferar palavrões e a gritar "mantém a ***** do nome da minha mulher longe da tua boca".

Os palavrões foram cortados na emissão nos EUA aproveitando os sete segundos de 'delay', mas não a nível internacional e rapidamente o momento se tornou viral.

Veja o momento no vídeo abaixo:

Numa cerimónia em que tudo é planeado ao detalhe, os presentes no local e quem assistia em casa começaram por achar tratar-se de uma brincadeira encenada, mas rapidamente ficou claro que o momento tinha sido genuíno e que tinha mesmo sido uma espécie de rixa e não uma rábula.

A atriz Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith, sofre de alopecia, uma condição que causa repentina perda de cabelo, e é por esse motivo que tem o cabelo rapado.

Deve dizer-se que Chris Rock continuou com a sua apresentação dos nomeados para Melhor Documentário de forma muito profissional, mas debaixo de uma evidente tensão após dizer "Uau, o Will Smith acabou de me bater" e "Esta foi... a maior noite na história da televisão".

Questlove certamente esperava outro ambiente na sala quando discursou ao aceitar o prémio por "Summer of Soul", mas a noite ficou definitivamente estragada, apesar de Sean Combs ter subido ao palco a seguir para apresentar a homenagem aos 50 anos de "O Padrinho" e dizer "Will e Chris, vamos resolver isto como família. Por agora, vamos prosseguir com amor".

Durante o intervalo seguinte, a publicista de Will Smith foi até junto do ator para discutir a altercação com ele, de acordo com a Variety. Também os atores Denzel Washington e Bradley Cooper, assim como o realizador Tyler Perry, terão falado com Will Smith durante a pausa na cerimónia. Não se sabe se estava planeado ou não, mas as anfitriãs desapareceram até voltar Amy Schumer e perguntar "Perdi alguma coisa? Existe uma vibração diferente aqui...".

Mais à frente na cerimónia, ao vencer o Óscar de Melhor Ator por "King Richard: Para Além do Jogo", Will Smith referiu indiretamente o momento de tensão com Chris Rock por algumas vezes no seu discurso.

O ator começou o discurso dizendo "o Richard Williams era um defensor feroz da sua família", numa aparente alusão ao incidente. "Nesta indústria temos de estar habituados a ter pessoas a desrespeitarem-te e sorrir perante isso", acrescentou.

No meio do discurso e sem referir diretamente o momento com Chris Rock, Will Smith acabou por pedir desculpa: "Quero pedir desculpa à Academia e aos meus colegas nomeados. O amor faz-nos fazer coisas loucas". E terminou dizendo "espero que a Academia volte a convidar-me".

Esta também não foi a primeira vez que Chris Rock fez uma piada mais "arriscada" sobre Jada Pinket Smith. Na cerimónia de, Rock gozou com os protestos conta os #oscarssowhite e disse "a Jada a boicotar os Óscares é como eu boicotar as cuecas da Rihanna. Não fui convidado".

Cerimónia arrancou com Beyoncé e humor mais arriscado das anfitriãs

Quando tudo ainda estava bem, Venus e Serena Williams abriram a cerimónia do palco do Dolby Theatre a apresentar a atuação de Beyoncé da canção "Be Alive", de "King Richard", em direto dos campos de ténis de Compton onde as irmãs começaram a dar os primeiros passos no ténis.

Seguiu-se a entrada das anfitriãs Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall para um breve monólogo com algumas piadas mais arriscadas do que é habitual na maior noite do cinema ("onde os amantes do cinema se juntam e veem televisão", destacou Sykes.

"Este ano, a Academia escolheu três mulheres para serem anfitriãs porque é mais barato do que contratar um homem" disse Schumer, que após Sykes e Hall dizerem quais as comunidades que representavam, disse "Estou a representar as mulheres brancas insuportáveis que chamam a polícia quando vocês falam muito alto".

Houve piadas a "O Poder do Cão" (Wanda Sykes a dizer que viu três vezes e já tinha conseguido chegar a meio), ao impacto da pandemia em Timothée Chalamet (as câmaras focaram J.K Simmons), à presença dos Globos de Ouro na secção "In Memoriam" (Hollywood boicotou a cerimónia por causa de um escândalo com a falta de representatividade na organização), aos que não foram nomeados (Rachel Zegler por "West Side Story", Jennifer Hudson por "Respect", e Lady Gaga e Jared Leto por "Casa dos sotaques aleatórios") ou a falta de comédias românticas e musicais no currículo do vencedor do Óscar honorário Samuel L. Jackson.

No fim e numa referência à polémica proposta de lei "Don´t Say Gay" [Não Digas Gay] recentemente aprovada no estado da Flórida, Sykes prometeu: "Vamos ter uma grande noite e para os que estão na Flórida, vamos ter uma noite 'gay'". O trio repetiu a seguir a palavra "gay" várias vezes.

Com a cerimónia a dividir o seu tempo pelas três anfitriãs, Schumer continuou para abordar mais alguns temas, como "a inovação de fazer um filme ['Os Ricardos'] sobre [a comediante] Lucille Ball sem um momento sequer que seja engraçado", um filme não sobre as irmãs Williams mas o pai, e as críticas pouco unânimes de "Não Olhem Para Cima", mas a maior reação da sala foi com uma piada sobre o protagonista do filme Leonardo DiCaprio e o seu conhecido hábito de namorar mulheres mais novas: 'Leonardo DiCaprio está a fazer tanto pelo planeta. Vai deixá-lo em melhor estado para as suas namoradas'.

Altos e baixos antes da cerimónia descarrilar

Após a cerimónia "socialmente distante" na Union Station do ano passado que bateu o mínimo histórico de 10,4 milhões de espectadores nos EUA, o regresso à casa tradicional do Dolby Theatre acontece sob a grande pressão de subir as audiências e restaurar o brilho dos filmes e o glamour das estrelas que existiam antes da pandemia.

Com o objetivo de subir as audiências e cativar o público mais jovem com um evento mais dinâmico e que não ultrapassasse as três horas, a Academia e do canal ABC tomaram decisões controversas.

Vale a pena perguntar (e certamente que haverá um balanço "aceso" no Conselho dos Governadores da Academia) se valeu a pena passar pela toda a polémica de empurrar a revelação dos premiados em oito categorias para antes da emissão televisiva: em vez do prometido espetáculo inovador e moderno, os produtores Will Packer e Shayla Cowan apresentaram uma mistura dos Grammys com MTV Movie Awards que chegou às três horas e 42 minutos. Segundo os registos oficiais disponíveis, terá sido a 11.ª mais longa de sempre (o recorde, felizmente, continua nas quatro horas e 23 minutos que foram precisas para se saber que "Uma Mente Brilhante" ganhou o Óscar de Melhor Filme a 24 de março de 2002).

Houve momentos inspirados, como um vídeo pré-gravado com Wanda Sykes a visitar o Museu da Academia e confundir um Orc de "O Senhor dos Anéis" com o antigo produtor Harvey Weinstein, condenado a 23 de prisão por crimes sexuais. Regina Hall também chamou ao palco Bradley Cooper, Timothée Chalamet, Tyler Perry e Simu Liu porque havia um problema com os seus testes COVID-19 e ela teria de lhes fazer um novo teste, mas o gosto do humor juvenil ficou em causa quando a seguir, ainda a pretexto dos protocolos de segurança, revistou Josh Brolin e Jason Momoa.

A polémica na última semana à volta da falta de convite para Rachel Zegler, a estrela-revelação de "West Side Story", assistir à cerimónia também foi bem gerida: quando Jack Elordi disse que nunca pensou que alguma vez estaria naquele palco ao crescer na Austrália, a atriz acrescentou, para risada geral na audiência, "E eu nunca pensei que estaria aqui há seis dias. Os sonhos realmente podem tornar-se realidade — bastante depressa, também".

Outro momento planeado que correu bem foi a primeira atuação ao vivo de "We Don't Talk About Bruno", a canção de "Encanto" que se tornou um fenómeno comparável ao de “Let It Go” em “Frozen – O Reino do Gelo” (2013).

Veja aqui a atuação.

"Dune" domina categorias técnicas

A maior inovação da cerimónia foi a entrega de oito categorias uma hora antes do início da emissão televisiva para "priorizar os telespectadores", não ultrapassar as três horas e dar mais tempo para as apresentações musicais, quadros de comédia e homenagens, como destacou a comunicação do presidente da Academia David Rubin.

A decisão foi muito criticada dentro e fora da indústria, com acusações de dividir os profissionais entre artistas de primeira e segunda classe, mas a Academia e o canal ABC não recuaram e Montagem, Banda Sonora, Direção Artística, Caracterização, Som e as Curtas (ação real, animação e documentário) foram mesmo entregues por Josh Brolin e Jason Momoa e depois editados na emissão.

Numa resposta clara, muitas estrelas fizeram questão de chegar muito mais cedo à passadeira vermelha e segundo a revista The Hollywood Reporter, 80% do Dolby já estava preenchido no início da "pré-cerimónia" para apoiar os colegas "desprezados".

Este foi o segmento onde se começou a ver o esperado domínio de "Dune - Duna" nas categorias técnicas, com quatro Óscares: Som, Banda Sonora (para o ausente Hans Zimmer, apenas a segunda estatueta na carreira, 27 anos depois de "O Rei Leão"), Montagem e Direção Artística.

Os restantes quatro Óscares foram para “The Long Goodbye” (Curta-Metragem em ação real), com um dos premiados a ser o ator Riz Ahmed; “The Queen of Basketball” (Documentário em Curta-metragem), “The Windshield Wiper” (Curta-metragem de Animação) e "Os Olhos de Tammy Faye" (Caracterização).

Ucrânia, mas pouco

Não, Volodymyr Zelensky não participou na cerimónia e foi preciso mais de hora e meia para a emissão finalmente referir o que se estava a passar na Ucrânia.

Quando surgiu em palco Mila Kunis, de origem ucraniana, pensou-se que seria o momento em que a cerimónia iria abordar diretamente o conflito, mas a atriz falou indiretamente sobre como "os recentes eventos globais deixaram muitos de nós a sentirem-se destroçados. No entanto, quando testemunhamos a força e dignidade daqueles que enfrentam tanta devastação, é impossível não ficar emocionado com a sua resilência. Não se pode deixar de admirar aqueles que encontram forças para continuar a lutar numa escuridão inimaginável", antes de referir que isso também era abordado na canção que ia introduzir, "Somehow You Do" do filme "Four Good Days", de Diane Warren.

A seguir à interpretação de Reba McEntire, fez-se silêncio e passou um texto em três slides: "Gostaríamos de ter um momento de silêncio para mostrar o nosso apoio ao povo da Ucrania que atualmente enfrenta invasão, conflito e preconceito dentro das suas próprias fronteiras. Emora o cinema seja uma via importante para expressarmos a nossa humanidade em tempos de conflito, a realidade é que milhões de famílias na Ucrânia precisam de comida, assistência médica, água potável e serviços de emergência. Os recursos são escassos e nós – coletivamente como uma comunidade global – podemos fazer mais- Pedimo-vos para apoiarem a Ucrânia de qualquer forma que possam. #StandWithUkraine [Apoiamos a Ucrânia]”.

Mas o conflito acabou mesmo por ser abordado na cerimónia por Francis Ford Coppola, no final de uma homenagem pelos 50 anos da estreia de "O Padrinho" ao lado de Al Pacino e Robert DeNiro, terminou com um "Viva Ukraine!" e por Amy Schumer

Na segunda-feira, a anfitriã Amy Schumer deixara no ar que fora rejeitada a sua ideia de convidar o estadista e antigo ator e comediante para participar.

.

Iniciativa #OscarsFanFavorite correu mal à Academia

A iniciativa #OscarsFanFavorite que juntou Academia e Twitter, vista como uma tentativa "engenhosa" que recuperar o espírito da categoria do "Óscar do Filme Mais Popular", proposta pela Academia para 2019 e retirada depois de fortes críticas, foi outra das inovações criticadas para os Óscares deste ano: os fãs (americanos) foram desafiados a votar nos seus filmes preferidos de 2021 (independentemente de terem sido ou não nomeados) e quem ganhasse a votação seria mencionado na cerimónia.

Visto como uma iniciativa para gerar mais entusiasmo pela cerimónia e um prémio de consolação para "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e o seu gigantesco sucesso de bilheteira, os fãs tiveram outras ideias: o filme ficou em quarto lugar, à frente de "Tick, Tick... Boom!" e atrás de "Minimata" com Johnny Depp, "Cinderella" com Camila Cabello e... o mais popular "Exército dos Mortos", de Zack Snyder, cujas imagens passaram discretamente antes de um dos intervalos.