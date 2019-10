A igualdade de direitos das mulheres e dos nativos-americanos foram o tema da noite na 11º Governors Awards, em que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood entregou ontem os seus troféus honorários. Distinguidos com Óscares de carreira foram os realizadores David Lynch e Lina Wertmüller (a primeira mulher nomeada na categoria competitiva) e o ator Wes Studi, enquanto a atriz Geena Davis foi homenageada pelo seu ativismo com o prémio humanitário Jean Hersholt.

Com Lina Wertmüller e Geena Davis o tema geral dos discursos foi a igualdade de direitos e de acesso das mulheres em Hollywood, enquanto que no caso de Wes Studi o foco foi o reconhecimento que ainda há por fazer do papel da comunidade dos nativos americanos no cinema.

Agora com 91 anos, a italiana Lina Wertmüller tornou-se, em 1976, a primeira mulher a ser nomeada para o Óscar de Melhor Realização e ainda de Argumento Original com "Pasqualino das Sete Beldades". A realizadora Jane Campion, a segunda nomeada ao troféu, por "O Piano", foi uma das que falou no tributo, questionando "Como é que se corrigem séculos de dominação patriarcal? Tudo começou com Lina Wertmüller", fazendo notar que ao longo de mais de 90 anos houve 350 homens nomeados ao Óscar de Melhor Realização e apenas cinco mulheres. Greta Gerwig, a quinta nomeada na categoria, disse que a cineasta italiana era a "madrinha de todas nós.

Isabella Rosselini traduziu o discurso da realizadora italiana, que recebeu uma das maiores ovações da noite: "ela gostaria de mudar o Óscar para um nome feminino. Ela gostaria de chamá-lo de Anna. Mulheres na sala, por favor gritem "queremos Anna, um Óscar feminino!"