Os prémios honorários serão entregues a 27 de outubro no 11º Governors Awards (três semanas antes do que era habitual), uma cerimónia mais informal sem transmissão televisiva (excertos são divulgados posteriormente) que existe desde 2009 para onde foram transferidos esses prémios antes entregues durante a própria cerimónia de entrega dos Óscares.

Os homenageados

David Lynch, de 73 anos, foi nomeado quatro vezes para as estatuetas: pela realização e argumento adaptado de "O Homem Elefante" (1980), e pela realização de "Veludo Azul" (1986) e "Mulholland Dr." (2001). Os dois últimos costumam surgir nas listas de melhores das respetivas décadas dos críticos de cinema.

Em 1977, fez o seu primeiro filme, "Eraserhead" ("No Céu Tudo É Perfeito" em Portugal) catapultou-o instantaneamente para um culto que se prolongou até aos nossos dias e onde, além dos filmes que lhe valeram nomeações, estão "Duna" (1984), o vencedor da Palma de Ouro de Cannes "Um Coração Selvagem" (1990), "Estrada Perdida" (1997), "Uma História Simples" (1999) e "Inland Empire" (2006).

Para televisão criou, com Mark Frost, a série "Twin Peaks" (1990-91), que retomou com uma prequela para cinema chamada "Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer" (1992) e a sequela de 18 episódios "Twin Peaks: The Return" (2017).

Agora com 90 anos, a italiana Lina Wertmüller tornou-se, em 1976, a primeira mulher a ser nomeada para o Óscar de Melhor Realização e ainda de Argumento Original com "Pasqualino das Sete Beldades". No comunicado, a Academia destaca toda uma carreira focada em questões políticas e sociais onda ainda se destacam "Os Inativos" (1963), "Ferido na Honra" (1972), "Filme de Amor e Anarquia" (1973) e "Insólito Destino" (1974).

Índio Cherokee, Wes Studi foi um inesquecível Magua em "O Último dos Moicanos" (1992), mas o seu primeiro filme, uma produção independente intitulada "Powwow Highway" (1989), lançou-o para uma carreira onde se destacam também "Danças com Lobos" (1990), "Jerónimo - Uma Lenda Americana" (1993), "Heat - Cidade Sob Pressão" (1995), "O Novo Mundo" (2005) e "Avatar" (2009). Permanece, aos 71 anos, um dos mais reconhecidos atores nativos de Hollywood.

Geena Davis, com 63 anos, viu o Conselho de Governadores da Academia atribuir-lhe o raro prémio humanitário Jean Hersholt pelo ativismo há 15 anos numa causa muito atual: a promoção da igualdade de género, através da fundação com o seu nome dedicada à colaboração com a indústria do entretenimento para aumentar a presença de personagens femininas nas produções dirigidas a crianças e reduzir os estereótipos femininos num meio ainda muito dominado pelos homens.

No cinema, ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária por "O Turista Acidental" (1988) e foi ainda nomeada por "Thelma & Louise" (1991), um dos fortes papéis femininos destacados pela Academia, juntamente com "A Mosca" (1986), "Os Fantasmas Divertem-se" (1988), "Liga de Mulheres" (1992) e "A Profissional" (1996).