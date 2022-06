Era um momento aguardado há mais de dois meses: Jada Pinkett Smith fez a primeira declaração pública sobre a bofetada que o seu marido Will Smith deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares no final de março.

Sem surpresa, o tema foi abordado no seu programa semanal 'online' Red Table Talk, em que o tema foi a alopecia, o nome médico para a perda de cabelo, alvo da piada de Chris Rock que originou tudo, ao dizer que ela ia entrar em "G.I. Jane 2" por causa da sua cabeça rapada.

“Esta é uma Red Table Talk realmente importante sobre alopecia. Considerando o que passei com a minha própria saúde e o que aconteceu nos Óscares, milhares procuraram-me com as suas histórias. Estou a usar este momento para dar à nossa 'família alopecia' a oportunidade de falar sobre como é ter essa condição e informar as pessoas sobre o que a alopecia realmente é", disse a atriz esta quarta-feira.

"Agora, sobre a noite dos Óscares: a minha profunda esperança é que estes dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de sarar, conversar sobre isto e reconciliarem-se. O estado do mundo hoje, precisamos de ambos e todos nós realmente precisamos uns dos outros mais do que nunca. Até lá, o Will e eu continuamos a fazer o que temos feito nos últimos 28 anos, e isso é continuar da descobrir juntos esta coisa chamada vida. Obrigado por ouvirem”, concluiu.

Cinco dias após a agressão e a ter ganhou o Óscar de Melhor Ator, Will Smith demitiu-se da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, o que não evitou que a organização o banisse de participar nos seus eventos durante dez anos.

Na segunda-feira, 29 de março, no dia a seguir à cerimónia e quando a polémica vinha em crescendo, Jada Pinkett Smith tinha dado uma resposta breve e indireta à polémica: "Esta é altura de sarar feridas e estou aqui para isso".