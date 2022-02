Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall vão ser as anfitriãs da 94.ª cerimónia dos Óscares, anunciou o programa Good Morning America, do canal ABC, que vai transmitir a cerimónia a 27 de março.

A notícia tinha sido antecipada ontem pela imprensa norte-americana.

Amy Schumer foi a única a fazer uma breve declaração por via remota para o programa: "Não tenho a certeza quem é que pensou que isto seria uma boa ideia, mas vou ser anfitrião dos Óscares, juntamente com a minha boa amiga Wanda Sykes e Regina Hall. É melhor ir ver alguns filmes".

A ABC também divulgou uma nova promoção aos Óscares.

Segundo a revista The Hollywood Reporter, cada anfitriã irá ocupar-se separadamente de uma hora, começando com Amy Schumer, a mais conhecida fora dos EUA: escreveu e protagonizou "Descarrilada" (2015) e entrou ainda em filmes como "Olha Que Duas" (2017) e "Sou Sexy, Eu Sei!" (2018), além de vários especiais de comédia.

Regina Hall foi a Brenda em vários "Scary Movie" e entrou em filmes como "As Férias do Padrinho" (2013) ou "Support the Girls" (2018), além de "Viagem de Meninas" (2017), produzido por Will Packer, responsável pelas principais decisões criativas da cerimónia dos Óscares.

Embora tenha entrado em vários filmes e séries, incluindo a fazer uma versão dela própria em "Calma, Larry", Wanda Sykes é conhecida principalmente nos EUA pelo seu trabalho como comediante.

Será a primeira vez em 35 anos que a cerimónia terá três anfitriões: aconteceu pela última vez em 1987 com Chevy Chase, Goldie Hawn e Paul Hogan. Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall serão o primeiro trio feminino.

Em termos históricos, Whoopi Goldberg foi a primeira anfitriã, começando com a cerimónia de 1994 e repetindo três vezes. O recorde imbatível pertence a Bob Hope, com 19 vezes, seguindo-se Billy Crystal com nove.

Para 27 de março, "O Poder do Cão" parte claramente na frente, com 12 nomeações.

Os outros nomeados para melhor filme são "Dune - Duna", "West Side Story", "Belfast", "King Richard: Para Além do Jogo", "CODA - No Ritmo do Coração", "Drive my Car", "Licorice Pizza", "Não Olhem Para Cima" e "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas".

Nas categorias técnicas, destaca-se a nomeação para o luso-canadiano Luís Sequeira pelo Guarda-Roupa de "Nightmare Alley".