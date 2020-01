A tradição está de volta: após serem revelados os nomeados para os Óscares, chegam os cartazes honestos dos filmes.

Todos os anos, a equipa do The Shiznit revela o que realmente são filmes que estão na corrida às estatuetas douradas.

Veja a coleção completa de cartazes no The Shiznit.

Este ano, "Joker" lidera com 11 nomeações, mas será "outro filme de banda desenhada com delírios de grandeza"?

Numa brincadeira com as controversas opiniões de Martin Scorsese sobre os filmes da Marvel, o cartaz de "O Irlandês", com 10 nomeações, apresenta o "Universo Cinematográfico do Marty".

Com o mesmo número de nomeações surge "Era Uma Vez em... Hollywood" e o cartaz é um desabafo para Quentin Tarantino: "Já percebemos. Viste mais filmes do que nós (se gostas assim tanto dos anos 1960, vai viver neles)".

