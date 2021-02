A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou esta terça-feira (9) as "shortlist" com os finalistas em nove categorias dos Óscares: Filme Internacional, Documentário, Curta-Metragem de Documentário, Caracterização, Banda Sonora, canção, Curta de Animação, Curta em Imagem Real e Efeitos Visuais.

"Vitalina Varela", realizado por Pedro Costa, falhou a entrada no grupo dos 15 finalistas de onde vão sair os cinco nomeados para Melhor Filme Internacional.

Das 93 candidaturas, continuam “Another Round / Mais Uma Rodada” (Dinamarca), vencedor dos últimos Prémios do Cinema Europeu em dezembro e considerado o grande favorito, além de “Quo Vadis, Aida?” (Bósnia), “El agente topo” (Chile), “Charlatan” (República Checa), "Deux" (França), “La Llorona” (Guatemala), “Better Days” (Hong Kong), “Sun Children” (Irão), "La Nuit des Rois" (Costa do Marfim), "Ya no estoy aquí" (México), "Hope" (Noruega), "Collective” (Roménia, que também é finalista nos Documentários), “Dear Comrades!” (Rússia), “A Sun” (Taiwan) e “L'Homme qui a vendu sa peau” (Tunísia).

Já Portugal aumenta para 37 um recorde negativo nos Óscares: é o país que mais vezes submeteu candidaturas sem chegar às nomeações para a categoria que se chamou Melhor Filme de Língua Estrangeira antes de 2020.

Recorde-se que o vencedor do Leopardo de Ouro no Festival de Cinema de Locarno em 2019 e premiado em diversos festivais internacionais foi a segunda candidatura de Portugal, após "Listen", de Ana Rocha de Sousa, ter sido rejeitado por não cumprir o critério de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato não seja falado em inglês.

A situação não correu melhor na lista dos 10 finalistas para a categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação, em que ficaram de fora "Altotting", uma co-produção internacional em que estava incluída a produtora portuguesa Ciclope Filmes e contou com a cineasta Regina Pessoa na direcção artística e de animação; "Elo", de Alexandra Ramires, produzido pelo estúdio Bando à Parte e co-produzido pelo estúdio Providences (França); e "Purpleboy", de Alexandre Siqueira, também da Bando à Parte e co-produzido por estúdios belgas e franceses.

Nesta categoria, já chegaram aos finalistas "História Trágica com Final Feliz" (2005) e “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias” (2019), ambas de Regina Pessoa.

VEJA AS LISTAS COMPLETAS.

Todas as nomeações aos Óscares serão conhecidas a 15 de março.

Por causa da pandemia, a organização teve que flexibilizar as suas regras de elegibilidade para os filmes devido à falta de salas de cinema abertas e adiou a 93ª cerimónia para 25 de abril, dois meses mais tarde do que é habitual.

Ainda não está claro o formato do evento, que tem entre os produtores o realizador de "Contágio" (2011), Steven Soderbergh.