O valor da indemnização pedida divide-se equitativamente em compensação e punição pelos alegados danos sofridos.

"Ousadas e Golpistas" é inspirado por um artigo viral publicado pelo The New York Times em 2015 sobre um grupo de strippers que criaram uma estratégia, aparentemente imparável, para extorquir dinheiro dos corretores de Wall Street, após saírem prejudicadas pela crise económica de 2008.

Jennifer Lopez é considerada uma forte candidata aos Óscares na categoria de Atriz Secundária pelo papel da líder.

Em setembro, a produtora do filme declarou que esperava resolver a disputa perante um juiz, defendendo o "nosso direito a contar histórias verídicas com base nos registos públicos" (isto é, no artigo).

A justiça americana costuma favorecer este ponto de vista: o vencedor dos Óscares "Estado de Guerra" (2009) tinha como base as experiências do então jornalista "freelancer" Mark Boal junto de uma unidade militar de desativação de explosivos no Iraque, mas o sargento Jeffrey Sarver perdeu um processo em 2016 em que argumentava ter sido retratado sem autorização.

O tribunal sustentou que os direitos garantidos pela Primeira Emenda da Constituição americana permitiam aos produtores "usar partes em bruto da vida, incluindo histórias de pessoas que existiram, normais ou figuras públicas, e transformá-las em arte".

