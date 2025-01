Jennifer Lopez foi vista a conter as lágrimas após o seu novo filme "Kiss of the Spider Woman" ["O Beijo da Mulher Aranha"] receber a primeira de duas ovações em pé do público na antestreia mundial no Festival de Sundance no domingo.

A atriz trouxe uma mistura inebriante do musical de Hollywood dos anos 1950 ao filme baseado na adaptação para a Broadway do romance do autor argentino Manuel Puig, sobre Valentin e Molina, dois companheiros de cela incompatíveis que formam um vínculo íntimo improvável durante a ditadura militar argentina dos anos 1970.

Molina começa a presentear Valentin com o enredo do seu musical favorito de Hollywood – mostrado em extensos 'flashbacks', protagonizado por Jennifer Lopez como a glamorosa diva Ingrid Luna, que começa a entrelaçar-se com a narrativa da prisão.

“Quando li, pensei comigo mesma: 'Este papel foi feito para mim, este é o papel para o qual nasci, é este.' E tive que esperar, mas valeu a pena”, disse a atriz na passadeira vermelha à agência France-Presse (AFP), onde se apresentou com um vestido em forma de teia.

Mas a atriz revelou até que ponto teve de esperar à revista The Hollywood Reporter no mesmo evento, partilhando uma lista de testes e rejeições para alguns dos mais famosos musicais de Hollywood dos últimos 30 anos.

A lista até inclui o Óscar de Melhor Filme de 2002, que tinha argumento de Bill Condon, o realizador de "Kiss of the Spider Woman".

“Lembro-me de testar para o 'Evita', lembro-me de testar para o 'Chicago' e para o 'Nine' – chegando muito perto no 'Nine'”, revelou.

E acrescentou: "Houve muitas coisas que sempre esperei poder fazer e simplesmente não era o momento certo. Mas esta é a coisa certa.”

O VÍDEO DA ENTREVISTA.

Com Madonna como protagonista e realizado por Alan Parker, "Evita" (1996) surgiu numa altura em que Jennifer Lopez tinha acabado de sair de uma série televisiva e ainda não fizera com sucesso a transição para o cinema, o que aconteceu quando foi uma revelação em "Selena" (1997).

"Chicago" (2002) e "Nine" (2009) foram realizados por Rob Marshall.

O primeiro ganhou seis Óscares e tinha como protagonistas Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere, enquanto o segundo juntou um extenso elenco liderado por Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Judi Dench, Kate Hudson, Sophia Loren e Daniel Day-Lewis.

Como a maioria dos filmes em Sundance, "Kiss of the Spider Woman" está à venda, com os produtores a esperar desencadear uma leilão entre os estúdios de Hollywood e as plataformas de streaming.