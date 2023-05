Filme abordará a história do assassinato do presidente dos EUA John F. Kennedy do ponto de vista da máfia.

Quinze anos após o elogiado "Redbelt", o dramaturgo vencedor do Prémio Pulitzer, argumentista e realizador David Mamet prepara um novo filme. Pronto para ser apresentado aos potenciais investidores no mercado de Cannes, "Assassination" vai juntar um elenco de luxo formado pelo vencedor do Óscar Al Pacino e ainda Viggo Mortensen, John Travolta, Shia LaBeouf e Rebecca Pidgeon, além da cantora e atriz ocasional Courtney Love. Além de Pidgeon, esposa de Mamet, este será um reencontro com Pacino: além de ter entrado na encenação de peças do dramaturgo, o filme "Sucesso a Qualquer Preço" (1992) tinha um argumento da sua autoria, e colaboraram no telefilme "Phil Spector" (2013). Descrito como um "thriller", a história assinada por Mamet com Nicholas Celozzi decorre em 1963, durante "uma audiência de justiça crucial contra o crime organizado, quando o chefe da máfia de Chicago ordena o assassinato do presidente John F. Kennedy, criando uma conspiração mortal enquanto altera o destino de uma nação". O líder criminoso que ordena o assassinato como vingança pela tentativa de Kennedy de derrubar a organização que alegadamente o ajudou a eleger (um elemento central do filme "JFK", de Oliver Stone) era Sam Giancana, morto em 1975 e tio-avô do argumentista Nicholas Celozzi. Com Robert Elswitt, que ganhou um Óscar com "Haverá Sangue", como diretor de fotografia, a produção deverá arrancar em setembro e não foi anunciada uma data de estreia provisória.