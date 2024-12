Continua a ser revelado à revelia do estúdio Sony o muito secreto 'casting' para os quatro filmes sobre os Beatles que vão chegar todos aos cinemas em 2027.

Ridley Scott disse que Paul Mescal vai entrar no projeto que está a ser preparado por Sam Mendes.

Há semanas que circulavam rumores de que o protagonista de "Gladiador II" e nomeado para os Óscares por "Aftersun" era o favorito para ser Paul McCartney.

No fim de novembro, o próprio Ringo Starr contou que vai ser interpretado no grande ecrã por Barry Keoghan, o ator irlandês de 32 anos considerado um dos grandes talentos da sua geração, nomeado para as estatuetas douradas por "Os Espíritos de Inisherin" (2022) e que se tornou um fenómeno de popularidade com "Saltburn" (2023).

Em campanha para os Óscares, Ridley Scott começou por responder afirmativamente antes de se corrigir quando foi questionado se Mescal seria o protagonista do seu anunciado próximo filme, "The Dog Stars", cuja rodagem arrancaria na primavera de 2025.

"Sim. Talvez. Na verdade, o Paul está com a agenda recheada, a fazer os Beatles a seguir. Portanto, talvez tenha de o deixar cair", disse ao cineasta Christopher Nolan numa conversa após uma sessão de "Gladiador II" na sede dos Directors Guild of America em Los Angeles na terça-feira.

Reagindo aos rumores no mês passado, Mescal disse que "seria uma história incrível para estar associado" por causa do envolvimento de Sam Mendes, mas questionado sobre iria ser McCartney, a resposta foi: "Não, não, não — não vamos falar disso".

Outros rumor é que também já está escolhido o ator para ser George Harrison: Joseph Quinn ("Stranger Things", "Gladiador II" e do ainda inédito "Quarteto Fantástico").

Projeto ambicioso

Com a bênção dos Beatles e da Apple Corps Limited, o projeto foi anunciado oficialmente em fevereiro: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr vão ter cada um direito a um filme que dramatizará o seu ponto de vista na extraordinária jornada dos Beatles.

O grupo de Liverpool já foi o tema de vários documentários, incluindo “Let It Be” e “Get Back”, e inspirou ficções como "Across the Universe" e "Yesterday", mas esta é a primeira vez que dão o seu apoio total a filmes de ficção sobre as suas vidas.

O realizador dos quatro filmes será Mendes, o vencedor dos Óscares por "Beleza Americana" e que fez "1917" e dois 007, "Skyfall" e "Spectre".

A ambição é grande pois não envolve uma plataforma de streaming: os filmes serão produzidos para os cinemas pela Sony, que promete uma estratégia inovadora para os lançar todos em 2027.

Sam Mendes

As incursões mais famosas dos Beatles na ficção foram nos seus primeiros anos, com cinco filmes entre 1964 e 1970, com destaque para “A Hard Day’s Night” ("Os Quatro Cabeleiras do Após-Calipso" em Portugal, 1964) e a animação “O Submarino Amarelo” (1968).

As tentativas de dramatizar a história dos Beatles têm sido mais esporádicas e menos impactantes.

Um filme biográfico de 1979, feito quando Lennon ainda estava vivo, chamado “The Birth of the Beatles”, foi produzido com o baterista original dos Beatles, Pete Best, como conselheiro.

O drama independente de 1994, “Backbeat”, narrou o relacionamento de Lennon com Stuart Sutcliffe antes dos Beatles se tornarem famosos. “Nowhere Boy” (2009) estrelou Aaron Taylor-Johnson como o adolescente Lennon.

O sucesso de "Bohemian Rhapsody", sobre os Queen, juntamente com "Rocketman" (sobre Elton John) e, embora ficcional, "Assim Nasce Uma Estrela", lançou uma autêntica vaga de filmes para os cinemas que juntam música e as vidas dos seus artistas, de que se destacam os recentes "Elvis", "Bob Marley: One Love" e “Back to Black”, sobre Amy Winehouse.