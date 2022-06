Falecido em 2013, aos 40 anos, num acidente de carro, Paul Walker vai ter direito a uma estrela a título póstumo no Passeio da Fama em 2023.

Juanita Moore, a quinta intérprete negra a ser nomeada para um Óscar (por "Imitação da Vida", de 1959), que morreu no primeiro dia de 2014, aos 99 anos, também foi escolhida.

Desaparecida em 2012, aos 43 anos, num acidente de avião, a cantora Jenni Rivera é a terceira escolha para receber outra estrela a título póstumo, atribuída a personalidades que tenham falecido há pelo menos cinco anos.

As escolhas do mundo do cinema, televisão, música, rádio, teatro e desporto foram anunciadas pela Câmara de Comércio de Hollywood, entidade responsável pela atribuição das estrelas e gestão do marco da cidade de Los Angeles que todos os anos atrai mais de 10 milhões de turistas.

Os selecionados foram escolhidos entre centenas de sugestões e ratificados pela Câmara, mas ser escolhido não significa automaticamente que uma estrela será atribuída: os homenageados têm dois anos para reagir e o prémio implica o pagamento de uma taxa.

Além de Paul Walker e Juanita Moore, na categoria de cinema foram selecionados os atores Ludacris, Bill Pullman, Uma Thurman, Vince Vaughn, além do cineasta John Waters.

Da televisão, o comité de seleção confirmou Jon Favreau, Mindy Kaling, Martin Lawrence, Ralph Macchio, Garrett Morris e Ellen Pompeo.

Além de Jenni Rivera, com direito a estrela no Passeio da Fama do mundo da música surgem Marc Anthony, Irving Azoff, Sheila E, os Jonas Brothers, Lenny Kravitz, Blake Shelton e Charlie Wilson.

A lista de 2022 completa-se com Lang Lang, Melba Moore e os Pentatonix, na categoria "interpretação ao vivo, no mundo da música ou teatro".

Embora as datas das cerimónias não tenham sido anunciadas, normalmente costumam coincidir com a estreia de novos trabalhos dos homenageados.

O ritual é sempre o mesmo: a cerimónia é preparada para transmitir o glamour que se associa a Hollywood, com a personalidade a fazer um discurso e posar para as fotografias, na companhia de alguns amigos e colegas, tudo registado por jornalistas e turistas.