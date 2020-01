O produtor Paulo Trancoso foi reeleito presidente da Academia Portuguesa de Cinema, para o triénio 2020-2023, foi hoje anunciado.

Paulo Trancoso encabeçava a única lista candidata às eleições dos órgãos sociais da Academia Portuguesa de Cinema, realizadas hoje, em assembleia-geral em Lisboa.

Este será o terceiro mandato de Paulo Trancoso à frente da Academia Portuguesa de Cinema e, no próximo triénio, partilhará a direção com a atriz Carla Chambel e com o realizador Miguel Gonçalves Mendes (vice-presidentes).