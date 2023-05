Os realizadores portugueses Pedro Costa e Rita Azevedo Gomes vão participar este ano num programa de residência para cineastas em San Sebastián (Espanha), no qual deverão falar sobre processos criativos com alunos de cinema.

Em comunicado, o Festival de Cinema de San Sebastián explicou hoje que os dois realizadores estarão na Escola de Cinema Elías Querejeta, no âmbito de um programa em que “cineastas e reconhecimento mérito convivem durante um período de tempo com a comunidade escolar”.

A residência de Pedro Costa começa no dia 29 e nela partilhará “a sua visão da criação cinematográfica e o seu método baseado no trabalho, na perseverança e no rigor”, sublinhou o festival.

O objetivo das residências naquela escola “é abrir um espaço de discussão e promover um projeto de prática e experimentação cinematográfica com os alunos”, lê-se na nota de imprensa.

Em San Sebastián, Pedro Costa vai também participar numa sessão de cinema, a 03 de junho, tendo escolhido os filmes “Sicília!” (1999), de Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, e “Onde jaz o teu sorriso?” (2001), dele próprio.

Esta semana, Pedro Costa estreou em Cannes, fora de competição, a curta-metragem “As filhas do fogo”, interpretada pelas cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes, com Os Músicos do Tejo, dirigidos pelo maestro e cravista Marcos Magalhães.

No filme, que “conta a história de três irmãs separadas pela erupção de um vulcão”, Pedro Costa “dá continuidade à sua obra radical, marcada pelos laços de amizade com os marginalizados da sociedade”, escreveu o festival de cinema de Cannes.

Em San Sebastián, depois de Pedro Costa, a residência de cineastas da Escola de Cinema Elías Querejeta acolhe, em novembro, a realizadora Rita Azevedo Gomes, autora dos filmes “Correspondências” (2016), “”A Portuguesa” (2018) e “O Trio em Mi Bemol” (2022).