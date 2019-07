O trailer final de "IT: Capítulo 2" (já legendado) revela mais detalhes sobre os membros do "Clube dos Falhados", 27 anos após os aterrorizantes eventos do primeiro filme.

As imagens foram apresentadas primeiro aos fãs na quarta-feira à noite durante o "ScareDiego", um evento que antecede o início oficial da Comic-Con de San Diego, a maior convenção da cultura pop em todo o mundo.

Após contar como várias crianças enfrentaram o palhaço assassino Pennywise numa pequena cidade americana, a sequela que estreia em Portugal a 5 de setembro mostra o seu regresso já adultas por causa de um telefonema que trouxe más notícias.

Jessica Chastain (toda coberta de sangue), James McAvoy (com uma assustadora experiência numa sala de espelhos), Bill Hader e Isaiah Mustafa são alguns dos novos atores, mas também regressam os protagonistas do primeiro filme para cenas importantes de flashback, todos afetados pelo encontro com Pennywise, novamente interpretado por Bill Skarsgård.

"IT" arrecadou mais de 700 milhões de dólares e tornou-se o filme de terror que mais rendeu nas bilheteiras, não contando com a inflação (um factor que dificilmente derrubará da liderança o icónico "O Exorcista", de 1973).