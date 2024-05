Cinco anos depois de fazer tantas vítimas no cinema, o palhaço Pennywise prepara-se aterrorizar as crianças de Derry no streaming.

"Welcome to Derry" é por agora o título de trabalho da minissérie que está a ser preparada para o serviço Max, avançou o Deadline.

A história será uma prequela dos dois filmes "It" (2017 e 2019) e no mesmo universo criado pelo escritor Stephen King.

Assegurado está o regresso de Bill Skarsgård como a malévola personagem, acompanhado pelos atores Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar.

A Warner Bros. Television também trouxe de volta as outras peças-chave criativas: os produtores dos filmes e o seu realizador, Andy Muschietti, que vai dirigir quatro dos nove episódios encomendados.

Não são conhecidas datas de produção ou lançamento.

Com Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs e Jack Dylan Grazer, "IT" arrecadou 700 milhões de dólares em 2017, tornando-se o filme de terror que mais dinheiro fez nas bilheteiras de sempre (sem contar com a inflação, que faz de "O Exorcista" o campeão absoluto).

Dois anos depois, "IT - Capítulo Dois" voltou a ser um sucesso, mas longo do impacto cultural e comercial, com 473 milhões de receitas a nível mundial, juntado no elenco nomes como James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafam, Jay Ryan e James Ransone.