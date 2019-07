Um coro de gritos estridentes e galões de sangue falso marcaram a inauguração da edição 50 da Comic-Con em San Diego, que apresentou imagens arrepiantes de "It: Capítulo 2", a sequela do filme de terror que ocupa o primeiro lugar no ranking das bilheteiras dentro do seu género.

O estúdio New Line Cinema, da Warner Bros., aproveitou a noite de quarta-feira do maior encontro de fãs de cultura pop para apresentar esta segunda e última parte da adaptação do romance de Stephen King, publicado originalmente em 1986, sobre um palhaço aterrorizante que aparece nos esgotos e aterroriza as crianças.

A adaptação foi dividida em duas partes pelo realizador Andy Muschietti, e a primeira, lançada em 2017, arrecadou nas bilheteiras a impressionante quantia de 700 milhões de dólares em todo o mundo.