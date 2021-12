"Viúva Negra" foi eleito como o "Filme de 2021" nos People's Choice Awards, anunciados na terça-feira à noite. Scarlett Johansson foi ainda eleita a "Estrela de Cinema Feminina".

Na principal categoria de cinema dos prémios votados pelos fãs estavam nomeados "Dune", "A Guerra do Amanhã", "O Príncipe Volta a Nova Iorque", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Velocidade Furiosa 9", "Venom: Tempo de Carnificina" e "007: Sem Tempo Para Morrer".

O domínio da Marvel estendeu-se a "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", com prémios para "Filme de Ação de 2021" e Simu Liu como "Estrela de Cinema em Ação".

Já ao pequeno ecrã, "Loki" foi distinguido como o "Programa de 2021", batendo "Ted Lasso", "This Is Us", "Anatomia de Grey", "The Bachelor", "Cobra Kai", "Law & Order: Special Victims Unit", "Saturday Night Live" e "WandaVision". O protagonista Tom Hiddleston foi eleito "Estrela Masculina de TV".

Entre as 40 categorias que homenagearam os favoritos do público no cinema, televisão, música e cultura pop, Dwayne Johnson foi um duplo vencedor com a produção da Disney "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", recebendo os troféus de "Estrela de Cinema Masculina" e "Estrela de Cinema em Comédia".

Confirmando o domínio do estúdio, houve ainda prémios para "Cruella" como Melhor Filme Drama", "Luca" como "Filme de Família" e "Free Guy: Herói Improvável" como "Filme de Comédia".

Em televisão, destaque para a popularidade consistente da veterana série "Anatomia de Grey" e a onfirmação do fenómeno "Squid Game", enquanto BTS e Olivia Rodrigo foram os mais premiados em música.

Os prémios principais referentes a 2021

FILME: "Viúva Negra"

FILME DE DRAMA: "Cruella"

FILME DE AÇÃO: "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"

FILME DE COMÉDIA: "Free Guy: Herói Improvável"

FILME DE FAMÍLIA: "Luca"

ESTRELA MASCULINA DE CINEMA: Dwayne Johnson ("Jungle Cruise")

ESTRELA FEMININA DE CINEMA: Scarlett Johansson ("Viúva Negra")

ESTRELA DE CINEMA EM DRAMA: Kevin Hart ("Fatherhood")

ESTRELA DE CINEMA EM AÇÃO: Simi Liu ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis")

ESTRELA DE CINEMA EM COMÉDIA: Dwayne Johnson ("Jungle Cruise")

PROGRAMA: "Loki"

PROGRAMA DE DRAMA: "Anatomia de Grey"

PROGRAMA DE COMÉDIA: "Never Have I Ever"

PROGRAMA DE FICÇÃO CIENTÍFICA/FANTASIA: "Lucifer"

ESTRELA MASCULINA DE TV: Tom Hiddleston ("Loki")

ESTRELA FEMININA DE TV: Ellen Pompeo ("Anatomia de Grey")

ESTRELA DE TV EM DRAMA: Chase Stokes ("Outer Banks")

ESTRELA DE TV EM COMÉDIA: Selena Gomez ("Only Murders in the Building")

TALK SHOW DIURNO: "The Ellen DeGeneres Show"

TALK SHOW NOTURNO: "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

PROGRAMA MERECEDOR DE 'BINGE': "Squid Game"

ARTISTA MASCULINO: Lil Nas X

ARTISTA FEMININA: Adele

GRUPO: BTS

CANÇÃO: "Butter" (BTS)

ÁLBUM: "Sour" (Olivia Rodrigo)

ARTISTA COUNTRY: Blake Shelton

ARTISTA LATINO: Bad Bunny

NOVO ARTISTA: Olivia Rodrigo

VIDEOCLIP: "Butter" (BTS)

CANÇÃO EM COLABORAÇÃO: "Stay" (The Kid Laroi & Justin Bieber)

ESTRELA SOCIAL: Britney Spears

ESPECIAL POP: "Friends: The Reunion"

ESPECIAL COMÉDIA: "Vaccinated and Horny Tour" (Chelsea Handler)