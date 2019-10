Seis filmes que se relacionam com o escritor austríaco Peter Handke, Nobel da Literatura 2019, vão ser exibidos num ciclo de cinema a partir de sexta-feira no Nimas, em Lisboa, foi hoje divulgado.

O ciclo começa com "A Angústia do Guarda-redes no Momento do Penalty", filme de Wim Wenders estreado em 1972 e premiado no festival de Veneza, dois anos depois de Peter Handke ter publicado a novela homónima ("A Angústia do Guarda-redes na Altura do Penalty").

Programado pela Medeia Filmes, o ciclo estender-se-á pela primeira quinzena de novembro, incluindo outros três filmes de Wim Wenders que contaram com colaboração de Peter Handke ou textos do autor: "Movimento em Falso" (1975), "As Asas do Desejo" (1987) e o recente "Os Belos Dias de Aranjuez" (2016).