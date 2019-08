Pierce Brosnan é a mais recente novidade no elenco de "Eurovision" [Eurivisão], uma comédia para a Netflix que se passa durante o icónico Festival Eurovisão da Canção, a competição anual mais antiga de canções da televisão internacional.

A história andará à volta de dois músicos islandeses à procura de reconhecimento, Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir, interpretados por Will Ferrell e Rachel McAdams, que recebem a oportunidade de representar o seu país na Eurovisão e pretendem "provar que qualquer sonho que vale a pena ter é um sonho por que vale a pena lutar".

Já o antigo 007 será Erick Erickssong, o pai de Lars e, segundo a descrição oficial, "o homem mais bonito da Islândia".

O filme, já em produção na Inglaterra e Islândia, será realizado por David Dobkin, o mesmo de "Os Fura-Casamentos", que já tinha juntado, embora nunca na mesma cena, Will Ferrell e Rachel McAdams.

O argumento é do próprio Will Ferrell com Andrew Steele, um colaborador de longa data e antigo argumentista principal do lendário programa Saturday Night Live.

O ator norte-americano é um fã assumido do Festival, que acompanha desde 1999, e esteve em Lisboa a ver a edição de 2018, torcendo pela representação da Suécia, o país da sua esposa.