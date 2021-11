O Planos - Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar arranca hoje no Cineteatro Paraíso para mostrar 53 filmes até ao próximo domingo, juntando novos filmes e novas nacionalidades a uma edição que se deveria ter realizado em 2020.

Adiada devido à pandemia da COVID-19, a quinta edição do Planos apresenta, na Seleção Oficial, 36 curtas-metragens oriundas de 23 países, marcadas pela “variedade de temas e culturas”, a serem distribuídas por seis sessões competitivas ao longo dos cinco dias do festival, segundo uma nota da Câmara de Tomar.

A sessão de abertura do festival, marcada para as 21:00 de hoje, contará com a presença do realizador abrantino João Estrada, seguindo-se a exibição do seu filme “Bunker ou Contos que Ouvi Depois do Mundo Acabar”, média-metragem premiada no Fantasporto 2020.

A partir das 22:00, Paulo Martinho vai mostrar, através de seis curtas-metragens, “um pouco do seu trabalho como realizador e diretor de fotografia”.

Nesta edição do Planos, Portugal surge de novo em destaque, com nove filmes em competição, sendo as outras 27 curtas-metragens de países como Alemanha, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Irão, Irlanda, Itália, Kosovo, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Perú, Reino Unido, Suécia, Ucrânia e Vietname, acrescenta a nota.

Na sexta-feira de manhã, regressa o Planinhos, numa sessão especial infantil, com seis curtas-metragens, organizada pelo Cineclube de Tomar em parceria com O Dia Mais Curto.

Esta edição volta a contar com uma parceria com o Leiria Film Fest, que levará ao cineteatro Paraíso, sábado à tarde, uma seleção de filmes premiados em anteriores edições do festival: “Sealskin”, de Ugla Hauksdóttir (Islândia), “Sleepwalk”, de Filipe Melo (Portugal), “Alien”, de Yeon Jegwang (Coreia do Sul), e “O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto”, de Bruno Caetano (Portugal), numa sessão presidida pelos organizadores do festival de Leiria, Bruno Carnide e Cátia Biscaia.

O anúncio dos vencedores da 5.ª edição do Planos vai acontecer no domingo à tarde, no Centro Cultural da Levada, num espetáculo que inclui “um momento de poesia”, pela associação cultural Espaço 0, com a declamação de “As Quatro Manhãs” de Almada Negreiros.

Segundo a organização, “a entrada do festival, tal como o espírito do mesmo, continuam livres”.

A programação pode ser consultada em www.planosfilmfest.pt.