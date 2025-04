A Inteligência Artificial (IA) corre o risco de tirar o emprego dos artistas de anime japoneses, mas nada pode reproduzir Hayao Miyazaki, a força vital criativa do estúdio por trás de clássicos como "A Viagem de Chihiro" (2001), disse o seu filho à agência France-Presse (AFP).

Graças ao novo gerador de imagens do ChatGPT, a Internet está repleta de imagens que imitam o estilo único do estúdio de animação japonês Ghibli, levantando um novo debate sobre possíveis violações de direitos de autor.

Filmes como "O Meu Vizinho Totoro" (1988) e "O Castelo Andante" (2004) são famosos pela sua natureza exuberante e imaginário fantástico, cuidadosamente desenhados à mão.

Embora o estúdio não tenha comentado diretamente sobre a tendência de usar IA para reproduzir imagens com os traços Ghibli, Goro Miyazaki, de 58 anos, previu que a IA poderá um dia substituir os animadores.

"Não seria surpreendente se, daqui a dois anos, houvesse um filme feito totalmente com IA", disse numa entrevista na semana passada.

Mas se o público gostaria de ver uma animação totalmente gerada por IA é outra questão, acrescentou.

Goro Miyazaki durante a entrevista à AFP a 24 de março no estúdio Ghibli

Apesar das rápidas mudanças, a nova tecnologia também traz "um grande potencial para o surgimento de talentos inesperados", acrescentou Goro, diretor administrativo do estúdio Ghibli.

A entrevista aconteceu no atelier Ghibli, no oeste de Tóquio, dias antes de o fabricante de ChatGPT OpenAI, com sede em São Francisco, lançar o seu mais recente gerador de imagens.

A OpenAI, que já enfrenta uma enxurrada de ações judiciais por direitos de autor, disse que a geração de imagens ao estilo de artistas vivos individuais é proibida, mas "permitimos estilos de estúdio mais amplos".

"O nosso objetivo é dar aos utilizadores o máximo de liberdade criativa possível", disse a empresa americana.

Agridoce

Hayao Miyazaki em setembro de 2013

O Japão enfrenta uma escassez de designers qualificados, em parte porque a maioria passa anos em empregos mal remunerados para aprender o ofício.

A Geração Z, com experiência digital, também pode estar menos entusiasmada com o trabalho manual envolvido, disse Goro.

"Hoje em dia, o mundo está repleto de oportunidades para assistir a qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar", o que torna mais difícil imaginar ganhar a vida com o ato físico de desenhar, acrescentou.

Hayao Miyazaki fundou o estúdio Ghibli com Isao Takahata em 1985, um ano depois de dirigir o filme pós-apocalíptico “Nausicaa do vale do vento”.

Após a morte de Takahata em 2018, Miyazaki - agora com 84 anos - continuou a criar filmes com o produtor Toshio Suzuki, de 76 anos.

"Se estes dois não puderem fazer anime ou não se puderem mover, o que acontecerá?", disse Goro quando questionado sobre o futuro da Ghibli.

"Não é como se eles pudessem ser substituídos", notou.

"O Meu Vizinho Totoro"

Apesar da sua idade, Miyazaki ganhou o seu segundo Óscar no ano passado com "O Rapaz e a Garça", provavelmente a sua última longa-metragem.

Os desenhos animados de anime geralmente são para crianças, mas Takahata e Hayao, homens "da geração que conheceu a guerra", incluíram elementos mais sombrios que atraem os adultos, disse Goro.

"Nem tudo é doce - há também uma amargura e coisas do género que estão maravilhosamente entrelaçadas no trabalho", disse, descrevendo um "cheiro de morte" que permeia os filmes.

"Na verdade, é isso que torna o trabalho tão profundo", explicou.

Para os jovens que cresceram em tempos de paz, "é impossível criar algo com a mesma sensação, abordagem e atitude que a geração do meu pai tinha", disse Goro.

Até mesmo "O Meu Vizinho Totoro", com as suas criaturas espirituais fofas da floresta, é, de certa forma, um filme "assustador" que explora o medo de perder uma mãe doente, explicou.

"Insulto à vida"

"O Rapaz e a Garça" (2023)

Com a proliferação das imagens de IA no estilo Ghibli, ressurgiu um vídeo de Hayao Miyasaki de 2016 que, segundo muitos, mostrava o seu desdém pela tecnologia.

"Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida", diz o cineasta no excerto extraído de um documentário.

No entanto, ele estava de facto a reagir a um gráfico de computador assistido por IA de uma criatura semelhante a um 'zombie', que ele chama de "extremamente desagradável" na versão completa.

Goro entrou para o estúdio Ghibli em 1998 e dirigiu animações, incluindo a longa-metragem "Contos de Terramar" (2006) e "A Colina das Papoilas" (2011).

Ele também supervisionou o desenvolvimento do Museu Ghibli e do recém-inaugurado Parque Ghibli no Japão.

Goro gostava de desenhar quando era criança e disse que aprendeu muito observando o trabalho do seu pai e de Takahata, embora não acreditasse que pudesse estar à altura do talento deles.

"A minha mãe, que também era designer, disse-me para não seguir esta carreira, porque é um trabalho difícil e muito preenchido", disse Goro, acrescentando que o seu pai raramente estava em casa.

"Mas sempre quis fazer algo criativo", resumiu.