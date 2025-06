O lendário festival de música de Glastonbury, na Inglaterra, começa na quarta-feira com uma edição que reúne artistas como Rod Stewart, Olivia Rodrigo, Charli XCX, entre outros, e marcada pela polémica presença dos rappers norte-irlandeses Kneecap.

Uma multidão entusiasmada, equipada com mochilas e tendas, invadiu a Worthy Farm, a fazenda em Somerset (sudoeste da Inglaterra) onde o evento decorre até à noite de domingo.

Os cabeças de cartaz subirão ao palco a partir de sexta-feira, com ídolos pop das gerações mais jovens, como Olivia Rodrigo e Charli XCX, mas também veteranos como Neil Young e Rod Stewart, que anunciou que estará acompanhado por Ronnie Wood, com quem integrou a banda Faces e membro dos Rolling Stones há várias décadas.

Alanis Morissette, The Prodigy, Snow Patrol, Burning Spear e Raye também estão entre os grandes nomes desta edição.

Mas os holofotes da imprensa estão voltados para os Kneecap, trio de rappers de Belfast que se apresentam no sábado.

Kneecap

Um dos membros do grupo enfrenta processos judiciais após ter sido acusado de exibir uma bandeira do Hezbollah, movimento islamista classificado como organização terrorista pelo Reino Unido, durante um concerto.

A sua presença gerou críticas da classe política, incluindo a do primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, que afirmou que a presença do grupo no evento é "inapropriada".

A líder da oposição conservadora, Kemi Badenoch, pediu à BBC, parceira do festival desde 1997, que não transmita o espetáculo dos rappers.

Os bilhetes para o festival esgotaram-se em 35 minutos quando foram colocados à venda em novembro, com um preço-padrão de 373,50 libras (438,23 euros, à cotação do dia).

O evento, que atraiu mais de 210 mil pessoas em 2024, nasceu da contracultura britânica da década de 1960 e dos movimentos hippies, com a sua primeira edição em 1970, sob o nome de Pilton Festival.

A banda de glam rock T. Rex foi a primeira atração principal. Desde então, grandes nomes já passaram pelos seus palcos, de David Bowie e Paul McCartney a Stormzy e Elton John, que fez em Glastonbury no seu último concerto no Reino Unido em 2023.