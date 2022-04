"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h30, na sexta-feira às 13h55, sábado às 14h30 e no domingo às 12h20.

Esta semana, conversamos com o elenco e a criadora da série "The Dropout", que se estreia no dia 20 de abril no Disney+​​. No cinema, destacamos as estreias de "A Cidade Perdida", de Adam Nee e Aaron Nee, do filme de animação "Os Mauzões", de Pierre Perifel, e de "Salgueiro Maia - O Implicado", de Sérgio Graciano.

Nas séries, antecipamos a chegada de "Outer Range" à Amazon Prime Video.

Em "Popcorner" poderá ficar a par das principais novidades do universo da cultura pop, acompanhar as estreias de filmes em sala ou em streaming com o comentário de Luís Salvado, jornalista de cinema, e saber tudo sobre as séries que estão a dar que falar. Os episódios do "cantinho da cultura pop" contam ainda com entrevistas a convidados especiais e viagens ao passado, onde tiramos do baú memórias de filmes ou séries.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e no canal Cinemundo.