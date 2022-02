"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h45, na sexta-feira às 17h20, sábado às 14h45 e no domingo às 10h20.

Esta semana, conversamos com o elenco e o criador da série "Raised by Wolves", que regressa à HBO Portugal. Recebemos ainda em Lisboa o ator italiano Pierpaolo Spollon, um dos protagonistas de "DOC", do AXN.

No cinema, destacamos a estreia de "Moonfall", o mais recente filme de Roland Emmerich, e "A Filha Perdida", a primeira longa-metragem realizada por Maggie Gyllenhaal.

No baú, recordamos uma cena do musical "Cabaret", realizado por Bob Fosse com Liza Minnelli no papel principal.