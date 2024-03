Após mais de 40 anos, Popeye vai regressar ao grande ecrã.

Numa Hollywood em busca de "Propriedade Intelectual" reconhecível nos quatro cantos do mundo que será o próximo sucesso gigantesco de bilheteira, está em preparação um filme em imagem real sobre o icónico marinheiro super-forte, zarolho e adepto da pancadaria.

A dar os primeiros passos e sem prazos, apenas está envolvido oficialmente no projeto o argumentista Michael Caleo, ligado ao filme "Malavita" (2013) e o criador da série “Sexy Beast” (2024).

Segundo a Variety, a parceria junta a produtora Chernin Entertainment (conhecida pela última trilogia "Planeta dos Macacos" e os filmes "Exodus: Deuses e Reis" e "Le Mans '66: O Duelo") com a agência King Features, que lançou em 1929 para os jornais as primeiras tiras diárias da banda desenhada criada por Elzie Crisler Segar.

Popeye rapidamente atingiu o sucesso mundial no cinema, com uma série de curtas-metragens de grande qualidade produzidas nos estúdios Fleischer, que lhe introduziram o consumo de espinafres como catalisadores de super-força. Super-Homem, o primeiro de todos os super-heróis, só surgiria em 1938, mas tem no marinheiro zarolho um digno antecessor.

Em 1980, foi a vez de Robert Altman levar a personagem ao cinema numa longa-metragem de imagem real com Robin Williams no papel principal e Shelley Duvall como Olívia Palito, num musical que foi um fracasso de bilheteira mas tem hoje algum culto à sua volta.