Segundo o jornalista, Pattinson "já está a ficar cansado" de perguntas sobre interpretar Batman "e só quer avançar e fazer o filme".

Notando que é o seu maior e pior crítico, o que evita ter de se preocupar com as reações de outras pessoas, o ator também brincou com um "plano B" caso "The Batman" não corresponda às elevadas expectativas: "pornografia".

"Mas pornografia de vertente artística", acrescentou, numa referência à carreira pós-"Twilight" e à descoberta recente de que teve cenas de masturbação em alguns dos últimos filmes: "High Life", "O Herói, o Vilão e a Donzela", "O Farol" e o ainda inédito "The Devil All the Time".

Ainda com Andy Serkis, Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro e Peter Sarsgaard, "The Batman" será o primeiro filme com o super-herói como protagonista desde a trilogia de Christopher Nolan com Christian Bale. O realizador Matt Reeves define o projeto como uma história "muito pessoal" e "precisa" sobre o herói.

A rodagem começa a 13 de janeiro, em Londres. A previsão é que seja o primeiro de uma nova trilogia.

A estreia nos cinemas portugueses foi marcada para 24 de junho de 2021.