Entre os filmes em exibição está "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", de Regina Pessoa, distinguido no passado domingo com o Prémio do Júri, no festival de Annecy, em França, o principal certame dedicado ao cinema de animação.

Nesta edição, estreia-se a competição Estudante, que “dá espaço a 29 filmes para serem mostrados e discutidos, abrindo potenciais portas para as novas cineastas pelo país fora”, avaliados e premiados por um júri.

A competição "XX Element", com 18 filmes, apresenta obras de “homens realizadores com equipas compostas por mulheres atrizes principais ou que ocupem cargos técnicos importantes”, explica a organização.

Os ‘workshops’ “Realização no Cinema”, pela realizadora Raquel Freire, e “A Câmara e o Actor”, pela cineasta Inês Oliveira, e a exposição coletiva “O Prazer é todo Meu”, das ilustradoras Clara Não e Cara Trancada compõem as atividades desta edição.

Atuações dos grupos musicais Pedaço Mau e Palmers, no bar Barracuda – Clube de Roque, animam as sessões de abertura e encerramento do Porto Femme.

No último dia, a cineasta Monique Rutler, realizadora de "Velhos São os Trapos", será homenageada com o prémio Mulher-Cineasta, por ser considerada “uma das realizadoras mais importantes do pós-25 de Abril”, diz o comunicado.

A 1.ª edição do Porto Femme, que decorreu de 30 de maio a 03 de junho de 2018, recebeu “393 filmes oriundos de 42 países”, segundo a organização, e premiou 21 obras cinematográficas.