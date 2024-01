A quarta gala dos prémios Cinetendinha decorre este sábado, dia 27 de janeiro, no Cineteatro Louletano, em Loulé, a partir das 18h00.

Organizada e apresentada pelo crítico e jornalista Rui Pedro Tendinha com o município de Loulé e o Loulé Film Office, a festa do cinema português é transmitida em direto no SAPO Mag e no SAPO (em diferido, a SIC Radical irá transmitir um compacto).

Integrada na Algarve Film Week, toda ela em Loulé, a cerimónia promete descontração total, com figuras públicas a apresentar as claquetes Cinetendinha em várias categorias, como o melhor filme nacional e o melhor filme internacional, escolhas feitas pela Academia Cinetendinha, que integra críticos, atores, produtores, realizadores, programadores e outros e profissionais ligados ao setor.

Será ainda atribuído o prémio Futura, destinado a premiar uma jovem figura do cinema nacional.

A homenagem do prémio de carreira é para Inês de Medeiros, atualmente presidente da Câmara Municipal de Almada, mas cuja carreira no cinema como atriz a colocou frequentemente às ordens de cineastas como Pedro Costa e João Botelho, além de Jacques Rivette, em títulos como "Sem Sombra de Pecado", "Tempos Difíceis", "O Bando das Quatro", "O Sangue", "Adeus Princesa", "Aqui na Terra", "Casa de Lava", "Três Palmeiras", "Pandora" e "Ossos".

O trabalho estendeu-se para trás das câmaras, como realizadora de "O Fato Completo Ou À Procura De Alberto" ou o documentário "Cartas a uma Ditadura".