George Miller apresentou formalmente em conferência de imprensa "Furiosa", a prequela de "Mad Max: Estrada da Fúria" com Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

A estreia nos cinemas está marcada para 23 de junho de 2023.

O filme estreado em 2015 com Charlize Theron e Tom Hardy foi rodado nas condições extremas do deserto da Namíbia ao longo de nove meses em 2012, mas o novo projeto recebeu incentivos financeiros das autoridades australianas para garantir a sua produção no país. Apesar de ter recebido produções da Marvel nos últimos anos, "Furiosa" será a maior produção de sempre.

"O apoio dos governos federal e da Nova Gales do Sul foram determinantes. Tornaram possível o filme receber luz verde, rodado na Austrália e a produção ficar no nosso estado natal", revelou o cineasta em comunicado.

Partilhando imagens onde estão Hemsworth e Miller, a chefe do governo do estado da Nova Gales do Sul Gladys Berejiklian confirmou que será "o maior filme de sempre alguma vez feito na Austrália, apoiando mais de 850 empregos locais e trazendo 350 milhões de dólares para a economia."

A rodagem arranca no início de 2022, mas, citado pelo Sydney Morning Herald, o realizador confirmou que a pré-produção está avançada e até tinha carros construídos e duplos preparados para rodar uma sequência importante do novo filme antes de 30 de junho, mas a decisão do governo federal de reverter uma redução da compensação do produtor para 30% diminuiu a pressão.

O novo filme vai centrar-se na história das origens da personagem de Imperator Furiosa (Theron), interpretada por Anya Taylor-Joy, conhecida por "A Bruxa", "Fragmentado" e a minissérie "Gambito de Dama".

"Enquanto 'Estrada da Fúria' essencialmente aconteceu durante três dias e duas noites, este decorre ao longo de muitos anos", esclareceu Miller na conferência de imprensa.

"Gambito de Dama"

O realizador acrescentou que o novo filme vai parecer familiar a quem conhece a saga "Max Max" que iniciou com Mel Gibson em 1979, e principalmente "Estrada da Fúria", mas prometeu que também "será único". A banda sonora voltará a ser de Junkie XL.

O terceiro nome confirmado no filme é Yahya Abdul-Mateen II, em rápida ascensão em Hollywood após a minissérie "Watchmen", com a qual ganhou um prémio Emmy: foi o vilão Black Manta em "Aquaman" e teve um papel de grande destaque em "Os 7 de Chicago", nomeado para seis Óscares.

"Mad Max: Estrada da Fúria" foi aclamado pelos críticos e um moderado sucesso de bilheteira em 2015, prejudicado pela ausência da estreia na China.

Nomeado para 10 Óscares, incluindo Melhor Filme, algo pouco comum para um filme do género, ganhou seis estatuetas em categorias técnicas.

A valorização artística tem crescido desde 2015, com a presença em listas dos melhores filmes do século XXI.

