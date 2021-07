Na segunda-feira à noite, Kevin Feige, o presidente da Marvel, tomou conta da conta no Twitter do estúdio para ser o "anfitrião" de uma "festa de visionamento" de "Viúva Negra".

O evento acontece numa altura em que as receitas de bilheteira caíram 67% em relação ao fim de semana de estreia e a estratégia da Disney de lançar o filme ao mesmo tempo nas salas e em streaming está a ser bastante criticada pela associação de exibidores americanos (NATO) e por vários analistas da indústria de Hollywood.

A "watch party" estava marcada para as 21h30, hora de Nova Iorque (02h30 em Lisboa).

"Olá a todos, estou entusiasmado por dar agora início com vocês a esta festa de visionamento 'Viúva Negra'. Acompanhem algumas histórias dos bastidores do 'making of' de 'Viúva Negra' Darei o meu melhor para responder a algumas das vossas perguntas ao longo da sessão. Vamos carregar no play", escreveu Kevin Feige ao começar a interagir com os fãs.

O presidente da Marvel cumpriu a promessa de partilhar curiosidades sobre os bastidores, desejos para o futuro e até a sua cena preferida, começando por elogiar a jovem Natasha, interpretada por Ever Anderson, "uma incrível jovem atriz que acontece ser filha da estrela de cinema Milla Jovovich".

Até ao fim do filme (23h44), Kevin Feige elogiou vários membros da equipa por lidarem com os desafios da grande produção, nomeadamente conseguir encontrar uma cidade no estado da Georgia que podia passar por uma do estado rural do Ohio a meio da década de 1990, ou criar um dia quente em Cuba numa antiga base militar americana da Segunda Guerra Mundial nos arredores de Londres.

Frio, falta de hotéis e marcas recentes da passagem de lobos durante a rodagem na Noruega foram outras situações recordadas pelo principal responsável criativo da Marvel durante o visionamento, que confirmou que a escolha de Cate Shortland para ser a realizadora partiu de uma sugestão direta da "produtora executiva Scarlett Johansson".

Ficou ainda no ar a possibilidade de várias personagens além de Yelena (Florence Pugh) aparecem em futuras produção do Universo Cinematográfico Marvel e a revelação de que as cenas mais difíceis de fazer foram as de skydiving e a preferida é a do segundo jantar da Viúva Negra com a sua família, que descreveu como "o coração do filme".

À despedida, Kevin Feige prometeu repetir "algum dia" a iniciativa, ainda que, por agora, não estejam oficialmente confirmados mais lançamentos em simultâneo nos cinemas e em streaming de filmes da Marvel.