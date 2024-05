A primeira edição do festival internacional de cinema Entre Curtas decorre de 15 a 18 de maio, em Chaves, tem 28 produções a concurso, e quer focar os holofotes nesta zona do interior e de fronteira.

O diretor do festival, Pedro Freitas, disse hoje à agência que o festival tem como “foco explorar a ideia de interioridade e isolamento, tanto geográfico quanto psicológico.”

O festival Entre Curtas visa destacar as dinâmicas culturais e artísticas da região de Chaves, um território do norte do distrito de Vila Real que faz fronteira com a Galiza (Espanha), e quer promover a produção cinematográfica independente nas duas regiões.

O palco para o evento, que se prolonga por quatro dias e é organizado pelo Teatro Experimental Flaviense, é o Cineteatro Bento Martins.

Pedro Freitas disse que, para esta fase final do festival, foram selecionadas 28 ‘curtas’ e que há oito países em competição: Portugal, Espanha, Irão, Brasil, Líbano, Hungria, França e Estados Unidos da América.

As produções repartem-se por três categorias: uma competição internacional, uma competição nacional e o Entr’Escolas, que inclui obras de jovens universitários de Portugal e da Galiza.

“Todos estes filmes, os que estão principalmente na parte internacional, são estreias em Portugal e temos um filme espanhol, o ‘Morna Lúa’, que é estreia mundial”, realçou o responsável.

O diretor realçou que na sessão de abertura acontecerá a estreia oficial do filme "Adeus", de Rúben Sevivas, que foi totalmente rodado em Chaves.

Na sessão de encerramento serão atribuídos os prémios e será exibida a curta-metragem de ficção vencedora dos Prémios Goya 2024, intitulada “Aunque es de Noche”, de Guillermo García López, com a presença da produtora Marina García López.

O festival conta com a presença de diversos realizadores e equipas de produção, proporcionando ao público a oportunidade de interagir diretamente com os criadores por trás das obras.

Haverá também momentos para várias ‘talks’ (conversas) sobre temáticas como a educação no cinema, interioridade e saúde mental, cultura e coprodução com a presença de Manuel João Vieira e Carolina Castro Almeida.