Super Mario, personagem da Nintendo que é um ícone dos videojogos em todo o mundo, vai finalmente dar outro grande salto para o grande ecrã, como um filme de animação com estreia em Portugal a 30 de março de 2023, produzida pelo estúdio Illumination, responsável por sucessos como a saga de “Gru, O Maldisposto” e o spin-of “Os Mínimos”.

O elenco vocal da versão original de “Super Mario Bros O Filme” é de luxo: Chris Pratt como Mario e Charlie Day como Luigi lideram o elenco, acompanhados de Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Jack Black (o vilão Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong), Fred Armisen (Cranky Kong), Kevin Michael Richardson (Kamek) e o comediante Sebastian Maniscalco (Spike).

"Cada voz foi escolhida pela sua capacidade de captar o espírito único da sua personagem”, destaca o comunicado de quinta-feira, mas as redes sociais não demoraram a encher-se de críticas pela falta de vozes de atores de origem italiana.

O criador da saga, Shigeru Miyamoto, está a trabalhar no projeto em colaboração com Chris Meledandri, fundador e presidente do estúdio americano Ilumination Entertainment, conhecido, entre outras obras, por "Gru, o Maldisposto". Os realizadores são Aaron Horvath e Michael Jelenic.

A personagem teve uma primeira versão em cinema de imagem real estreada em 1993, "Super Mario", com Bob Hoskins e John Leguizamo, que foi um fracasso tão grande que tornou a Nintendo relutante em avançar com outras adaptações da personagem ao grande ecrã. Só em 2016 Miyamoto iniciou conversas com Meledandri, que desembocariam no projeto que estreia nos EUA a 7 de abril de 2023 e uma semana antes, a 30 de março de 2023, em alguns países da Europa, incluindo Portugal.