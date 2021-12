A Netflix vai lançar o seu primeiro filme original árabe a 20 de janeiro de 2022.

A plataforma comprou os direitos exclusivos de uma nova versão da comédia italiana de grande sucesso "Perfetti sconosciuti" de 2016, lançada em Portugal com o título "Amigos, Amigos… Telemóveis à Parte!".

A trama comum a todos os filmes anda à volta de um jantar entre amigos de longa data que decidem liberar os seus aparelhos para que todos tenham acesso às mensagens e chamadas durante aquela noite. A ideia inocente vai acabar por tomar contornos perigosos, revelando segredos que reviram as suas vidas do avesso.

Destaca-se entre os protagonistas Nadine Labaki, a aclamada atriz e realizadora libanesa de "Caramel" (2007) e "E Agora, Onde Vamos?" (2011), que se tornou a primeira cineasta árabe nomeda para o Óscar na categoira de Melhor Filme Internacional com "Cafarnaum" (2018).

No elenco da estreia na realização do produtor Wissam Smayra inclui Mona Zaki, Eyad Nassar, Georges Khabbaz, Adel Karam, Fouad Yammine e Diamand Abou Abboud.

Amigos Amigos, Telemóveis à Parte

O primeiro "Perfetti sconosciuti" juntava no elenco Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Kasia Smutniak e Benedetta Porcaroli. Era realizado por um dos grandes realizadores da atual comédia italiana, Paolo Genovese.

Em julho de 2019, foi reconhecido pelo Livro de Recordes Guiness como o filme com mais versões na história do cinema: 18. Entre elas estão as de Espanha ("Perfectos Desconocidos", dirigida pelo conceituado Álex De La Iglesia), França, Holanda, Alemanha, Polónia, Rússia, Grécia, Rússia, Arménia, israel, Coreia do Sul, China, Rússia, Vietname e México.

A Portugal também chegaram duas peças que adaptaram o fenómeno, “Nada a Esconder”, encenada por Hugo Franco (fevereiro de 2020), e ""Perfeitos Desconhecidos", por Pedro Penim (abril de 2021).