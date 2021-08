Há vários meses que os fãs aguardam com expectativa a chegada do primeiro trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", filme que se estreia a 16 de dezembro nas salas de cinema em Portugal. Mas este domingo, dia 22 de agosto, o pior pesadelo da Sony aconteceu: o trailer do filme chegou (ilegalmente) às redes sociais.

Segundo o Hollywood Reporter, o primeiro trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" foi rapidamente apagado pela equipa da produção, o que não impediu que o vídeo fosse republicado em várias redes sociais, chegando ao top dos assuntos mais comentados no Twitter.

Para tentar controlar os danos, todas as novas publicações com o alegado trailer do filme são bloqueadas. "Este vídeo contém conteúdo de Sony Pictures Movies & Shows, que o bloqueou por motivos de direitos de autor", pode ler-se, por exemplo, no Youtube.

Nas redes sociais, depois do leak, os fãs têm apostado que a produção irá revelar o trailer oficial esta segunda-feira, dia 23 de agosto.

Realizado por Jon Watts, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" é protagonizado por Tom Holland. Benedict Cumberbatch, Zendaya, Marisa Tomei, Jamie Foxx e Alfred Molina também fazem parte do filme.