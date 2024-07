"House of the Dragon" sofreu um novo leak online. Segundo a revista Variety, o final da segunda temporada da série da Max foi partilho no X, antigo Twitter, e no TikTok.

De acordo com a revista, uma conta no TikTok partilhou 14 vídeos com as cenas do oitava episódio, que se estreia no dia 5 de agosto no serviço de streaming. No total, as publicações somaram entre 50 e 100 mil visualizações nas primeiras horas.

A conta na rede social foi rapidamente apagada, mas imagens foram depois publicadas no X e Reddit.

Esta não é a primeira vez que "House of the Dragon" é vítima de um leak. Em 2022, o final da primeira temporada da prequela de "A Guerra dos Tronos" também foi partilhado ilegalmente nas redes sociais.