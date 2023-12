O projeto de longa-metragem de animação “Dom Fradique”, do realizador José Pedro Cavalheiro (Zepe), foi selecionado para o encontro internacional de coprodução Cartoon Movie, em março em Bordéus, França, anunciou hoje a organização.

O Cartoon Movie é considerado um dos mais importantes pontos de encontro dedicados às longas-metragens de animação, tendo sido selecionados 55 projetos, entre os quais “Dom Fradique”.

Com argumento de Regina Guimarães, o projeto está ainda em desenvolvimento, tem produção da Ocidental Filmes e coprodução com Itália.

A narrativa é protagonizada por pássaros e gatos, num cenário entre a floresta e a cidade, e onde sobressai o “pássaro filósofo”, Dom Fradique.

A longa-metragem de animação, a primeira do realizador Zepe (Porto, 1956), conta com um milhão de euros de apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual.

O Cartoon Movie decorrerá de 5 a 7 de março de 2024 em Bordéus.