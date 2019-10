Ao fim de dez dias de exibição, as receitas são apenas de 36,3 milhões nos EUA e 82,2 no resto do mundo. O total global de 118,7 milhões, que já inclui valores da estreia na China, o segundo maior mercado de cinema do mundo, é considerado anémico quando comparado com o orçamento: cerca de 140 milhões, a que se juntam mais 100 da campanha de marketing.

Apesar das notícias sobre as inovadoras tecnologias digitais de rejuvenesimento e da alta taxa de fotogramas em 3D chamada "3D+ em HFR", que "coloca o público no centro da ação", "Projeto Gemini" terá sido prejudicado pelas más críticas e a surpreendentemente clara preferência dos espectadores por "Joker", que está quase a chegar aos 738 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais em apenas 17 dias.

A consolação parece ser que o prejuízo do filme de Will Smith será dividido entre vários estúdios e empresas de investimento: as americanas Paramount Pictures e Skydance Media, e as chinesas Fosun e Alibaba.