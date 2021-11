Scarlett Johansson vai voltar a trabalhar com a Marvel depois de "Viúva Negra".

A novidade foi revelada pelo presidente do estúdio na quinta-feira à noite, quando a atriz foi homenageada com um prémio de carreira em Los Angeles da organização cultural American Cinematheque.

Entre discursos presenciais ou por vídeo, prestaram homenagem o realizador Jon Favreau e os atores Thomasin McKenzie, Abbie Cornish e Jamie Lee Curtis. O Universo Cinematográfico Marvel fez-se representar pelos depoimentos de Robert Downey Jr., Chris Evans, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Sam Rockwell.

Scarlett Johansson com o marido, o comediante Colin Jost, durante a homenagem a 18 de novembro de 2021

Quem não faltou em pessoa foi Kevin Feige, o presidente da Marvel, que elogiou o "talento", "visão" e inteligência tanto como atriz como produtora, antes de deixar no ar que estão a trabalhar juntos num "projeto ultrassecreto" do estúdio.

As outras informações adicionais é que o projeto não está relacionado com Natasha Romanoff/Viúva Negra e Scarlett Johansson também será produtora, o que acontece, destacou Feige, depois de ela ter sido também a primeira do grupo de atores do Universo Cinematográfico a ter uma posição como produtora executiva com "Viúva Negra".

"A Scarlett emprestou o seu talento e poder de estrela ao Universo Cinematográfico Marvel durante mais de uma década. Estou extremamente grato por ela ter sido escolhida para desempenhar um papel fundamental nele durante tantos anos. Trabalhar com [ela] foi realmente uma das colaborações mais memoráveis ​​e gratificantes da minha carreira", destacou o presidente da Marvel.

Sem surpresa, nem Feige nem qualquer outra pessoa durante o evento recordou o processo que Scarlett Johansson apresentou em julho contra a Disney por quebra de contrato por ter lançado "Viúva Negra" ao mesmo tempo nos cinemas e no Disney+.

Após uma guerra muito pública de comunicados em tom duro com a atriz e os seus representantes, as duas partes acabaram por chegar a um acordo, que fontes estimam ter envolvido uma compensação de mais de 40 milhões de dólares.