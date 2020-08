A decisão anunciada esta semana pela Disney de lançar "Mulan" diretamente na sua plataforma de streaming a 4 de setembro foi um golpe forte para os cinemas, que apostavam nesse filme e em "Tenet", o novo trabalho de Christopher Nolan", para reconquistar os espectadores após meses de portas fechadas por causa da pandemia.

Segundo a imprensa especializada, as reações internacionais dos donos dos cinemas são de fúria com o que entendem ser a falta de apoio do estúdio mais importante de Hollywood no seu momento de maior necessidade.

Mas o dono de um cinema francês resolveu não ficar pelas palavras de protesto: decidiu destruir o material de publicidade de "Mulan" que estava em exposição e abrir caminho para o cartaz de "Tenet".